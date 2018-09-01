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05:52 (мск), источник: Интерфакс

Трое детей и одна женщина доставлены в больницы после пожара на «Боинге» в аэропорту Сочи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — Медики сообщают о четырех пострадавших доставленных в больницы Сочи после пожара на борту Боинга, который загорелся от столкновения с ограждением в аэропорту.

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«Трое детей доставлены в детскую больницу и одна женщина — во взрослую больницу Адлера», — сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи во время посадки самолет авиакомпании «Ютейр» столкнулся с ограждением. Произошел пожар двигателя, затем отвалилось левое крыло. Эвакуированы 166 пассажиров.

Как сообщает пресс-служба компании «Базэл Аэро», ЧП не повлияло на работу аэропорта. «Сегодня, 1 сентября, международный аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме. Задержек рейсов на прилет и вылет в связи с инцидентом нет», — пояснили там.

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