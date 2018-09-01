Трое детей и одна женщина доставлены в больницы после пожара на «Боинге» в аэропорту Сочи

«Трое детей доставлены в детскую больницу и одна женщина — во взрослую больницу Адлера», — сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи во время посадки самолет авиакомпании «Ютейр» столкнулся с ограждением. Произошел пожар двигателя, затем отвалилось левое крыло. Эвакуированы 166 пассажиров.