Трое детей и одна женщина доставлены в больницы после пожара на «Боинге» в аэропорту Сочи

«Трое детей доставлены в детскую больницу и одна женщина — во взрослую больницу Адлера», — сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи во время посадки самолет авиакомпании «Ютейр» столкнулся с ограждением. Произошел пожар двигателя, затем отвалилось левое крыло. Эвакуированы 166 пассажиров.
Как сообщает пресс-служба компании «Базэл Аэро», ЧП не повлияло на работу аэропорта. «Сегодня, 1 сентября, международный аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме. Задержек рейсов на прилет и вылет в связи с инцидентом нет», — пояснили там.