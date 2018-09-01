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06:26 (мск), источник: РИА Новости

Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в русло реки

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Самолет Boeing 737−800, следовавший рейсом UT579 Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Utair.

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Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредил крылом ограждение и загорелся. Все 166 пассажиров и членов экипажа были эвакуированы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Самолет Boeing 737−800 с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя.
пресс-служба авиакомпании Utair

«На борту самолета находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Жертв нет. Авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося», — заявил собеседник агентства.

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