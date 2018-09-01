Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в русло реки
СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Самолет Boeing 737−800, следовавший рейсом UT579 Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы
СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Самолет Boeing 737−800, следовавший рейсом UT579 Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы
Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи при посадке самолет выкатился за пределы
Самолет Boeing 737−800 с бортовым номером
VQ-BJI,следующий рейсом UT579 Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочнойполосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя.
«На борту самолета находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Жертв нет. Авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося», — заявил собеседник агентства.