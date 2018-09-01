Число пострадавших при аварии Boeing в Сочи выросло до 18 человек

Ранее сообщалось о шести пострадавших, четверо из которых обратились к врачам.
Погибших, как отметили в ведомстве, нет, в то же время, по данным пресс-службы аэропорта Сочи, один из сотрудников воздушной гавани скончался во время ликвидации последствий ЧП, предположительно, от сердечного приступа.
Шесть человек, в том числе двое детей, доставлены в больницу, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, в аэропорту работает бригада психологов.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, в ночь на субботу выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВВП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения.
Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы.
Авиационные власти и Utair начали расследование обстоятельств случившегося, по факту ЧП возбудили уголовное дело.
Это второй подобный инцидент за последние десять дней. Утром 22 августа Ту-204 авиакомпании Red Wings, вылетевший из Уфы в в Сочи с 204 пассажирами на борту, был вынужден вернуться в аэропорт столицы Башкортостана из-за возгорания левого двигателя. Никто из пассажиров не пострадал. В Росавиации заявляли, что пожар в двигателе самолета произошел из-за разрушения лопаток компрессора высокого давления.