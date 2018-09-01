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07:30 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших при аварии Boeing в Сочи выросло до 18 человек

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Число пострадавших в результате возгорания Boeing 737 после посадки в Сочи увеличилось до 18 человек, среди них трое детей, сообщается на сайте Минздрава России.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось о шести пострадавших, четверо из которых обратились к врачам.

Погибших, как отметили в ведомстве, нет, в то же время, по данным пресс-службы аэропорта Сочи, один из сотрудников воздушной гавани скончался во время ликвидации последствий ЧП, предположительно, от сердечного приступа.

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Шесть человек, в том числе двое детей, доставлены в больницу, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, в аэропорту работает бригада психологов.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, в ночь на субботу выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВВП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения.

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы.

Авиационные власти и Utair начали расследование обстоятельств случившегося, по факту ЧП возбудили уголовное дело.
Во время загрузки произошла ошибка.

Это второй подобный инцидент за последние десять дней. Утром 22 августа Ту-204 авиакомпании Red Wings, вылетевший из Уфы в в Сочи с 204 пассажирами на борту, был вынужден вернуться в аэропорт столицы Башкортостана из-за возгорания левого двигателя. Никто из пассажиров не пострадал. В Росавиации заявляли, что пожар в двигателе самолета произошел из-за разрушения лопаток компрессора высокого давления.

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Во время загрузки произошла ошибка.
06:42 (мск)© Ньюстюб
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