Число пострадавших при аварии Boeing в Сочи выросло до 18 человек

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось о шести пострадавших, четверо из которых обратились к врачам.

Погибших, как отметили в ведомстве, нет, в то же время, по данным пресс-службы аэропорта Сочи, один из сотрудников воздушной гавани скончался во время ликвидации последствий ЧП, предположительно, от сердечного приступа.

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Шесть человек, в том числе двое детей, доставлены в больницу, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, в аэропорту работает бригада психологов.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, в ночь на субботу выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВВП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения.

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы.

Авиационные власти и Utair начали расследование обстоятельств случившегося, по факту ЧП возбудили уголовное дело.

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