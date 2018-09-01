Семья погибшего сотрудника аэропорта Сочи получит помощь
СОЧИ, 1 сентября. /ТАСС/ — Ранее сообщалось о 18 пострадавших.
СОЧИ, 1 сентября. /ТАСС/ — Ранее сообщалось о 18 пострадавших.
Семья сотрудника аэропорта, который умер, предположительно, от сердечного приступа, во время инцидента с самолетом в аэропорту Сочи в ночь на субботу, получит помощь, сообщили ТАСС в субботу в
Ранее сообщалось, что сотрудник аэропорта — единственный погибший в результате ЧП. Он умер по дороге в больницу.
Сегодня, 1 сентября, во время оперативных мероприятий в международном аэропорту Сочи, предположительно, от сердечного приступа скончался один из его сотрудников. Международный аэропорт Сочи выражает соболезнования родственникам и близким. Семье будет оказана необходимая помощь.
Самолет авиакомпании «ЮТэйр», прибывший в ночь на субботу из Москвы, скатился со