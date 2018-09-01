Семья погибшего сотрудника аэропорта Сочи получит помощь

Семья сотрудника аэропорта, который умер, предположительно, от сердечного приступа , во время инцидента с самолетом в аэропорту Сочи в ночь на субботу, получит помощь, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе аэропорта.

Сегодня, 1 сентября, во время оперативных мероприятий в международном аэропорту Сочи, предположительно, от сердечного приступа скончался один из его сотрудников. Международный аэропорт Сочи выражает соболезнования родственникам и близким. Семье будет оказана необходимая помощь.