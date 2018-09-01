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07:19 (мск), источник: ТАСС

Семья погибшего сотрудника аэропорта Сочи получит помощь

СОЧИ, 1 сентября. /ТАСС/ — Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

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Источник: Reuters

Семья сотрудника аэропорта, который умер, предположительно, от сердечного приступа, во время инцидента с самолетом в аэропорту Сочи в ночь на субботу, получит помощь, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что сотрудник аэропорта — единственный погибший в результате ЧП. Он умер по дороге в больницу.

Сегодня, 1 сентября, во время оперативных мероприятий в международном аэропорту Сочи, предположительно, от сердечного приступа скончался один из его сотрудников. Международный аэропорт Сочи выражает соболезнования родственникам и близким. Семье будет оказана необходимая помощь.
представитель аэропорта

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», прибывший в ночь на субботу из Москвы, скатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. В результате возникшего на борту пожара сгорело левое крыло самолета, а также была повреждена носовая часть судна. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, они эвакуированы. Сообщалось о 18 травмированных.

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