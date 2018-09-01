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09:31 (мск), источник: Известия

CNN узнал о списке целей США для ударов по Сирии

Разведка США и военные эксперты составили предварительный список объектов инфраструктуры в Сирии, по которым Соединенные Штаты могут нанести новый авиаудар. Об этом 31 августа сообщил CNN со ссылкой на американских чиновников.

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Источник: Reuters

В список вошли сирийские объекты, которые якобы связаны с производством химического оружия.

По данным телеканала, решение об ударе еще не принято. Однако список оперативно передадут Пентагону в случае, если в регионе будет совершена химическая атака.

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При этом подготовленный список ускорит операцию, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о нанесении удара.

CNN также отмечает, что в Пентагоне внимательно следят за действиями властей Сирии, которые сейчас перемещают вертолеты к базам повстанцев, а также за российской группировкой в Средиземном море, пишет «Газета.ру».

26 августа в Минобороны РФ предупредили о возможной провокации с использованием химического оружия в Сирии, которую готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при активном содействии британских спецслужб. США намерены воспользоваться этой провокацией, заявили в ведомстве.

Госдеп США при этом объявил о намерении «соразмерно ответить» в случае применения химоружия сирийскими войсками.

Однако официальный представитель оборонного ведомства США Шон Робертсон 31 августа назвал абсурдными заявления о том, что Вашингтон будет использовать планируемые в Сирии химические атаки как предлог для нанесения удара.

Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял Дамаск в применении химоружия и на основании этого подвергал ракетным ударам территорию арабской республики. Источниками доказательств становились преимущественно материалы спонсируемой США неправительственной организации «Белые каски».

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