В ДНР рассказали, кто организовал убийство Захарченко

Источник: РИА "Новости"

«Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», — сказал Казаков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, действительно ли это Силы специальных операций, Казаков заявил: «Да, это действительно так, те, кто задержан, дали признательные показания».

Покушение на Александра Захарченко

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Лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье «Теракт».

​​МИД России также расценил убийство Александра Захарченко как теракт, Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие правоохранительным органам ДНР в расследовании убийства главы республики и возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР, а также назвал Захарченко «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса».