В ДНР рассказали, кто организовал убийство Захарченко

«Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», — сказал Казаков.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, действительно ли это Силы специальных операций, Казаков заявил: «Да, это действительно так, те, кто задержан, дали признательные показания».
Покушение на Александра Захарченко
Лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.
Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
МИД России также расценил убийство Александра Захарченко как теракт, Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие правоохранительным органам ДНР в расследовании убийства главы республики и возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку».
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР, а также назвал Захарченко «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса».
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