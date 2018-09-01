Убившая Захарченко бомба могла быть заложена в лампу в кафе

Взрывное устройство привели в действие звонком с телефона.
Предполагается, что в момент взрыва убийца главы ДНР находился рядом с кафе и видел, когда к зданию прибыл господин Захарченко. Само кафе, по предварительным данным, принадлежало начальнику охраны главы ДНР, а учитывая, что в нем часто бывали высокопоставленные гости, тщательно охранялось. По данным силовиков, без помощи «своих» установить бомбу в нем было почти невозможно.
Александр Захарченко погиб накануне, 31 августа. При взрыве также погиб его телохранитель, ранения получили еще 12 человек. Преступление расследуется местными правоохранительными органами как теракт. Советник главы ДНР назвал организаторами убийства украинских силовиков.
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