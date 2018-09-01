Убившая Захарченко бомба могла быть заложена в лампу в кафе

Предполагается, что в момент взрыва убийца главы ДНР находился рядом с кафе и видел, когда к зданию прибыл господин Захарченко. Само кафе, по предварительным данным, принадлежало начальнику охраны главы ДНР, а учитывая, что в нем часто бывали высокопоставленные гости, тщательно охранялось. По данным силовиков, без помощи «своих» установить бомбу в нем было почти невозможно.