В пяти южных регионах России объявлена чрезвычайная пожароопасность

ТАСС, 1 сентября. Чрезвычайная пожароопасность объявлена в пяти регионах юга России в ближайшие три дня, сообщается в экстренном предупреждении на официальном сайте Южного регионального центра МЧС России.

«В период со 2 по 4 сентября в большинстве районов Ставропольского края, на всей территории Ростовской области, в Республике Калмыкия, в большинстве районов Волгоградской и Астраханской областей сохранится чрезвычайная пожароопасность [5 класс]», — говорится в сообщении.