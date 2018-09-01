В пяти южных регионах России объявлена чрезвычайная пожароопасность
Со 2 по 4 сентября экстренное предупреждение объявлено в Ставропольском крае, Ростовской области, Республике Калмыкия, Волгоградской и Астраханской областях.
Со 2 по 4 сентября экстренное предупреждение объявлено в Ставропольском крае, Ростовской области, Республике Калмыкия, Волгоградской и Астраханской областях.
ТАСС, 1 сентября. Чрезвычайная пожароопасность объявлена в пяти регионах юга России в ближайшие три дня, сообщается в экстренном предупреждении на официальном сайте Южного регионального центра МЧС России.
«В период со 2 по 4 сентября в большинстве районов Ставропольского края, на всей территории Ростовской области, в Республике Калмыкия, в большинстве районов Волгоградской и Астраханской областей сохранится чрезвычайная пожароопасность [5 класс]», — говорится в сообщении.
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