Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Обнищавшему в ВСУ актеру Пашинину нашли работу в России
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Мария Порошина беременна пятым ребенком
Известный актер и режиссер Войтулевич умер в 60 лет
Кристина Асмус без макияжа очаровала поклонников
Полгода на войне без охраныХолодный душ, простая еда, землетрясение в единственный выходной. На что похожа жизнь «врача без границ»
Игорь Стрелков и другие о гибели Александра Захарченко
Поклонская прокомментировала заявление Путина
Эвелина Бледанс прокомментировала драку на шоу Малахова
Обиженный Познером и Литвиновой танцор покоряет американское ТВ
"Он этого заслужил": редактор Первого радовался смерти Кобзона
Рудковская в центре скандала из-за смерти Кобзона
Кейт Бланшетт и Ирина Шейк блистали на красной дорожке в Италии
Что не так в браке Дональда и Мелании Трамп?
"Хорошая поза для секса": Глюкоза удивила фанатов фото - мнение
Бизнесмен из РФ предложил модели 21 млн за ночь
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
10 решений для вертикального хранения в квартире
Фоторепортажи
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
8Звездный дождь
17:46 (мск), источник: Аргументы и факты

В Воронеже четыре артиста цирка пострадали во время представления

Часть сломавшейся конструкции отскочила из-за кулис на манеж, где выступала конная группа.

Наверх

В Воронеже четыре цирковых артиста получили серьезные травмы из-за обрушения одной из конструкций во время представления, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

На манеж из-за кулис отскочила часть сломавшейся конструкции и зацепила артистов — выступавшую в этот момент конную группу. Инцидент произошел сегодня, 1 сентября, около 13.15 на выступлении артистов шоу Тамерлана Нугзарова.

Первоначально сообщалось о трех пострадавших. В больницу скорой медицинской помощи № 1 были госпитализированы мужчина и две женщины, позже туда поступила еще одна женщина.

По предварительным данным собеседника агентства, у мужчины 1988 года рождения закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб темени и компрессионный перелом позвоночника, у женщины 1992 года рождения — компрессионный перелом позвоночника, у женщины 1993 года рождения — сочетанная травма: поврежден позвоночник, сломаны ребра и грудная клетка. Степень тяжести травм четвертого пострадавшего выясняют медики.

Уточняется, что зрители не пострадали. Представление было прервано, зрителей пригласили на следующее выступление артистов. Цирк продолжает работать в штатном режиме.

Рублевские пенсионерки. Куда пропали светские львицы начала 2000-х
В ДНР назвали организаторов убийства Захарченко
Лавров прокомментировал «пророссийскую» речь Макрона
Россия прекратит доставку американских астронавтов на МКС
Чем мировой экономике грозит выход США из ВТО
СК изъял документы в аэропорту Сочи после инцидента с самолетом
Наседка подружилась со змеей
Спорт
10 самых идиотских трансферов этого лета. Лучше бы их не было «Челси» очень долго сбывал «Реалу» Тибо Куртуа, но словно не подготовился к тому, что бельгиец на самом деле уйдет, и истерично выбросил за Аррисабалагу целое состояние
Hi-Tech
Когда появилась жизнь на Земле Ошиблись примерно на 100 миллионов лет.
Авто
Новый российский суперседан: круто или нет? Сегодня мы публикуем только те факты об Aurus Senat (бывший проект «Кортеж»), которых не знали ранее. А заодно выясняем, какой получилась машина, крутой или так себе
Кино
Эвелина Бледанс прокомментировала драку на шоу Малахова Артистка объяснила, почему набросилась на режиссера Елену Лебедеву во время съемок передачи «Прямой эфир»
Недвижимость
Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба
Что выгоднее брать в ипотеку — «первичку» или «вторичку»?
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Леди
Леди Гага затмила всех на красной дорожке в Италии Знаменитости показали роскошные наряды (фото)
Мамы говорят
Cергеевна) Все испортил? 276
Ваше Величество Лучшие звездные образы этого лета. 176
excerption С 1 сентября! 131
Карелина Анастасия Перекус в школу в младших классах 109
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь