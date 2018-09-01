В Воронеже четыре артиста цирка пострадали во время представления

В Воронеже четыре цирковых артиста получили серьезные травмы из-за обрушения одной из конструкций во время представления, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

На манеж из-за кулис отскочила часть сломавшейся конструкции и зацепила артистов — выступавшую в этот момент конную группу. Инцидент произошел сегодня, 1 сентября, около 13.15 на выступлении артистов шоу Тамерлана Нугзарова.

Первоначально сообщалось о трех пострадавших. В больницу скорой медицинской помощи № 1 были госпитализированы мужчина и две женщины, позже туда поступила еще одна женщина.

По предварительным данным собеседника агентства, у мужчины 1988 года рождения закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб темени и компрессионный перелом позвоночника, у женщины 1992 года рождения — компрессионный перелом позвоночника, у женщины 1993 года рождения — сочетанная травма: поврежден позвоночник, сломаны ребра и грудная клетка. Степень тяжести травм четвертого пострадавшего выясняют медики.