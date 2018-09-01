В Воронеже четыре артиста цирка пострадали во время представления
Часть сломавшейся конструкции отскочила
Часть сломавшейся конструкции отскочила
В Воронеже четыре цирковых артиста получили серьезные травмы
На манеж
Первоначально сообщалось о трех пострадавших. В больницу скорой медицинской помощи № 1 были госпитализированы мужчина и две женщины, позже туда поступила еще одна женщина.
По предварительным данным собеседника агентства, у мужчины 1988 года рождения закрытая
Уточняется, что зрители не пострадали. Представление было прервано, зрителей пригласили на следующее выступление артистов. Цирк продолжает работать в штатном режиме.