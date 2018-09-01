Организатора «убийства» Бабченко посадили

Приговор, вынесенный 30 августа, вступит в силу через месяц.
21 августа Герман признал вину и пошел на сделку со следствием. «Сотрудничает, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться», — пояснил Грицак.
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила исполнительного директора ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Бориса Германа в организации покушения на Бабченко. 29 мая СБУ устроила инсценировку убийства журналиста, после чего Герман был задержан.
На следующий день Бабченко «воскрес», а украинские правоохранительные органы заявили, что якобы имеющий тесные связи с Россией Герман готовил убийство нескольких десятков проживающих на Украине человек. Сам Герман свою вину отрицал и утверждал, что участвовал в контрразведывательной операции СБУ.
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