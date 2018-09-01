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22:36 (мск), источник: ТАСС

Источник: в Дагестане ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по силовикам

МАХАЧКАЛА, 1 сентября. /ТАСС/. Силовики уничтожили в Хасавюртовском районе Дагестана вооруженного мужчину, открывшего стрельбу по правоохранителям, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

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«Вооруженный мужчина был замечен между селами Тотурбийкала и Эндирей. На предложение сдаться он открыл стрельбу и был убит ответным огнем», — сообщил собеседник.

Собеседник добавил, что «среди правоохранителей пострадавших в результате перестрелки нет». Личность подозреваемого устанавливается.

Сообщается, что злоумышленник может быть причастен к недавнему нападению на полицейских.

«Силовики полагают, что уничтоженный причастен к недавнему обстрелу полицейских в селе Тотурбийкала», — сказал источник в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что 29 августа на 738-м километре федеральной автодороги «Кавказ», недалеко от АЗС в селе Тотурбийкала Хасавюртовского района, неизвестный при попытке проверки документов обстрелял из автоматического огнестрельного оружия экипаж в составе четырех сотрудников МВД республики. В результате обстрела двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения. Нападавший с места происшествия скрылся.

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Сотрудники следственного управления СК РФ по Дагестану возбудили уголовное — по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и ч .1 ст. 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Также сотрудники правоохранительных органов полагают, что этот же мужчина может быть причастен к разрушению могилы мусульманского шейха Саид Афанди Чиркейского, погибшего в результате теракта в августе 2012 года. Двое неизвестных разрушили могилу шейха в ночь на 9 мая 2018 года. В дагестанском муфтияте сообщали, что была взорвана расположенная рядом молельная комната, в результате чего повреждения получила и сама могила.

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