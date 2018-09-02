Судно Мурманского морского пароходства арестовано в Дании

В профессиональном объединении отметили, что в Испании под арестом с мая и июля находятся также экипажи судов ММП «Северная земля» и «Заполярье», а середины мая в США на рейде находится судно «Поморье».
«Это только те известные трудовые конфликты, в решение которых вовлечены инспекторы МФТ по всему миру. Речь идет о судьбе по меньшей мере 80 российских моряков, оказавшихся в плачевном положении по вине судовладельца», — сообщили в профсоюзе.
При этом подчеркивается, что «руководство Мурманского морского пароходства неохотно идет на контакт» и игнорирует запросы Международной федерации транспортников о планах руководства по выходу из кризисной ситуации.