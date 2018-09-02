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00:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Судно Мурманского морского пароходства арестовано в Дании

Власти Дании 30 августа арестовали судно «Новая Земля» (компания-судовладелец ОАО «Мурманское морское пароходство», ММП). Как сообщается на сайте Российского профсоюза моряков, на борту судна, которое находится у мыса Скаген, находятся 19 моряков.

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Источник: РИА "Новости"

В профессиональном объединении отметили, что в Испании под арестом с мая и июля находятся также экипажи судов ММП «Северная земля» и «Заполярье», а середины мая в США на рейде находится судно «Поморье».

«Это только те известные трудовые конфликты, в решение которых вовлечены инспекторы МФТ по всему миру. Речь идет о судьбе по меньшей мере 80 российских моряков, оказавшихся в плачевном положении по вине судовладельца», — сообщили в профсоюзе.

При этом подчеркивается, что «руководство Мурманского морского пароходства неохотно идет на контакт» и игнорирует запросы Международной федерации транспортников о планах руководства по выходу из кризисной ситуации.

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