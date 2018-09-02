Умерла звезда сериала «Санта-Барбара»

Информацию о смерти актрисы подтвердил исполнительный продюсер Френк Валентини. В своём твите он выразил соболезнования близким Браун и всем, кто её знал.

Свою карьеру Браун начала в 1977 году. Российскому телезрителю актриса запомнилась ролью в сериале «Санта-Барбара», в котором она исполнила роль Джанет Лейн, мать Виктории Лейн.

Актерскую деятельность Браун закончила в 2004 году, последний раз снявшись в сериале «Главный госпиталь».