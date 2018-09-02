Умерла звезда сериала «Санта-Барбара»
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В США на 87-м году жизни скончалась звезда «мыльных опер» Сьюзен Браун. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В США на 87-м году жизни скончалась звезда «мыльных опер» Сьюзен Браун. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Информацию о смерти актрисы подтвердил исполнительный продюсер Френк Валентини. В своём твите он выразил соболезнования близким Браун и всем, кто её знал.
Свою карьеру Браун начала в 1977 году. Российскому телезрителю актриса запомнилась ролью в сериале «Санта-Барбара», в котором она исполнила роль Джанет Лейн, мать Виктории Лейн.
Актерскую деятельность Браун закончила в 2004 году, последний раз снявшись в сериале «Главный госпиталь».
«Санта-Барбара» — дневная мыльная опера, транслировавшаяся в США с 30 июля 1984 года по 15 января 1993 года. Всего снято 2137 серий. Сериал повествует о жизни семьи Кэпвеллов из города
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