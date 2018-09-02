Ракетный обстрел Дамаска оказался «коротким замыканием» на складе боеприпасов

По утверждению властей, авиабаза Меззе не подвергалась обстрелу, а взрывы на расположенном неподалеку складе боеприпасов начались в результате короткого замыкания. Однако в соцсетях появляются фотографии с запущенными противоракетами.

Ранее 2 сентября издание The Times of Israel сообщило, что с большой долей вероятности удар был нанесен авиацией Армии обороны Израиля. Сирийские СМИ также сообщили об ударе, добавив, что часть ракет были перехвачены системами ПВО.

О жертвах и пострадавших информации нет.