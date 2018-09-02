Ракетный обстрел Дамаска оказался «коротким замыканием» на складе боеприпасов
Израиль не наносил ракетный удар по пригороду Дамаска. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ Сирии.
Израиль не наносил ракетный удар по пригороду Дамаска. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ Сирии.
По утверждению властей, авиабаза Меззе не подвергалась обстрелу, а взрывы на расположенном неподалеку складе боеприпасов начались в результате короткого замыкания. Однако в соцсетях появляются фотографии с запущенными противоракетами.
Ранее 2 сентября издание The Times of Israel сообщило, что с большой долей вероятности удар был нанесен авиацией Армии обороны Израиля. Сирийские СМИ также сообщили об ударе, добавив, что часть ракет были перехвачены системами ПВО.
О жертвах и пострадавших информации нет.
Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии. 8 мая Израиль привел войска в состояние повышенной готовности к атаке из Сирии, развернул ПВО и приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах. Позже ВВС страны нанесли несколько ударов по территории САР.