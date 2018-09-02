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02:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Ракетный обстрел Дамаска оказался «коротким замыканием» на складе боеприпасов

Израиль не наносил ракетный удар по пригороду Дамаска. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ Сирии.

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По утверждению властей, авиабаза Меззе не подвергалась обстрелу, а взрывы на расположенном неподалеку складе боеприпасов начались в результате короткого замыкания. Однако в соцсетях появляются фотографии с запущенными противоракетами.

Ранее 2 сентября издание The Times of Israel сообщило, что с большой долей вероятности удар был нанесен авиацией Армии обороны Израиля. Сирийские СМИ также сообщили об ударе, добавив, что часть ракет были перехвачены системами ПВО.

О жертвах и пострадавших информации нет.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии. 8 мая Израиль привел войска в состояние повышенной готовности к атаке из Сирии, развернул ПВО и приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах. Позже ВВС страны нанесли несколько ударов по территории САР.

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