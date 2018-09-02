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09:49 (мск), источник: Известия

Туристов предупредили о вспышке опасной лихорадки в Европе

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки Западного Нила на территории Европы и Израиля.

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Источник: AP 2018

Как сообщили в ведомстве, с начала года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 400 случаев заболевания в Европе, 27 из которых со смертельным исходом.

Наибольшее количество заболеваний зарегистрировано в Сербии, Италии, Греции, Венгрии и Румынии. 68 случаев заболевания лихорадкой произошли на территории Израиля, два заболевших человека умерли.

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) — острое вирусное заболевание, вызванное одноименным вирусом. Инкубационный период болезни колеблется от нескольких дней до 2−3 недель. Заболевание начинается с быстрого повышения температуры тела до 38−40°С и озноба.

Среди симптомов ЛЗН — сильная мучительная головная боль с преимущественной локализацией в области лба и глазниц, боли в глазных яблоках, генерализованные мышечные боли, чаще в области шеи и поясницы.

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