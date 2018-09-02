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16:23 (мск), источник: Известия

Житель Грузии попытался пронести девушку в Турцию в чемодане

Турецкие пограничники задержали 24-летнего гражданина Грузии, который пытался пронести в страну девушку в чемодане. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщает агентство «Новости-Грузия».

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Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел на пункте пропуска «Сарпи». Пограничники обратили внимание на мужчину с большим чемоданом, который проходил таможенный и паспортный контроль.

Мужчину попросили открыть чемодан, и внутри него обнаружили девушку. Ей оказалась 27-летняя гражданка Узбекистана, которой, согласно информации агентства, запрещен въезд в Турцию.

Путешественник и его нелегальная спутница были задержаны. Против них возбудили уголовное дело.

27 июля в аэропорту Шарля де Голя в Париже был задержан гражданин Австрии. Он пытался провезти из Мексики в Германию 80 экзотических птиц. Мужчина перевозил пернатых в ручной клади. Выжить удалось лишь 24 птицам.

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