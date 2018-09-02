В Москве похоронили Иосифа Кобзона

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Артист похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей матерью.

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Церемония была проведена по иудейским традициям. Андрей Кобзон, сын артиста, прочитал поминальную молитву Кадиш. После этого Иосиф Кобзон был погребен под звуки гимна России и залпы почетного караула. В завершении оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны».

Прощание с артистом прошло в московском Концертном зале имени Чайковского. По данным ТАСС, на церемонию пришли около 6 тыс. человек. Среди них президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие.