В Москве похоронили Иосифа Кобзона
Церемония похорон певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона завершилась в Москве, передают информагентства.
Церемония похорон певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона завершилась в Москве, передают информагентства.
Артист похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей матерью.
Церемония была проведена по иудейским традициям. Андрей Кобзон, сын артиста, прочитал поминальную молитву Кадиш. После этого Иосиф Кобзон был погребен под звуки гимна России и залпы почетного караула. В завершении оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны».
Прощание с артистом прошло в московском Концертном зале имени Чайковского. По данным ТАСС, на церемонию пришли около 6 тыс. человек. Среди них президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие.
Напомним, Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни.