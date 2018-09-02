В Петербурге умер главный российский битломан Коля Васин
С. — ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Известный битломан России, создатель «Храма Джона Леннона» Коля Васин скончался в Петербурге, сообщил в Facebook его друг Николай Барабанов.
С. — ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Известный битломан России, создатель «Храма Джона Леннона» Коля Васин скончался в Петербурге, сообщил в Facebook его друг Николай Барабанов.
"Двадцать девятого августа мой друг Коля Васин ушёл к Джону Леннону и Джорджу Харрисону, — написал он.
Николай Васин известен как советский и российский коллекционер,