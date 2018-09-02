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17:19 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге умер главный российский битломан Коля Васин

С. — ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Известный битломан России, создатель «Храма Джона Леннона» Коля Васин скончался в Петербурге, сообщил в Facebook его друг Николай Барабанов.

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‌"Двадцать девятого августа мой друг Коля Васин ушёл к Джону Леннону и Джорджу Харрисону, — написал он.

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Николай Васин известен как советский и российский коллекционер, писатель-историограф, создатель крупнейшего в стране музея группы «The Beatles», учредитель «Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона».

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