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06:20 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бывшего банкира арестовали, чтобы найти

Избрана мера пресечения обвиняемому в хищении средств Фондсервисбанка.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора «Столичной трастовой компании “Союз”» и члена совета директоров Фондсервисбанка Эдуарда Чеснова. Он является фигурантом дела о хищении 7,5 млрд руб. у кредитного учреждения, на протяжении более десяти лет являвшегося опорным банком «Роскосмоса». По версии следственного департамента (СД) МВД, арестованный, будучи доверенным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, руководил обособленной группой специалистов, управлявших выведенными из банка активами.

Решение об аресте Эдуарда Чеснова Тверской суд столицы принимал в заочном режиме: местонахождение бывшего гендиректора «Столичной трастовой компании “Союз”» и члена совета директоров Фондсервисбанка следствию установить пока не удалось. В связи с этим господин Чеснов объявлен в розыск. Отметим, что судебное решение об аресте теперь позволяет российским правоохранительным органам направить материалы на подследственного в Интерпол. Бывшему банкиру вменяются ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии СД МВД, Эдуард Чеснов являлся доверенным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, который несколько лет руководил преступной группой, занимавшейся масштабными хищениями средств вкладчиков.

Стоит при этом отметить, что на протяжении длительного времени Фондсервисбанк был опорным банком для «Роскосмоса», который держал в нем на счетах $800 млн.

Как следует из материалов дела, господин Чеснов возглавлял обособленную группу, «в преступные функции» которой входило совершение «различных финансовых операций» с выведенными из банка деньгами, управление имуществом, «приобретенным преступным путем», а также «учет и распределение преступного дохода» между соучастниками. Так, выполняя указания владельца банка, а также его первого вице-президента Петра Ладонщикова, господин Чеснов, говорится в деле, нашел 31 компанию-однодневку, с которыми в период с 1 мая 2013 года по 24 февраля 2015 года банком было заключено 216 кредитных договоров.

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По ним Фондсервисбанк перечислил заемщикам 6,7 млрд руб., которые, по данным следствия, затем были «в банк не возвращены» — их члены преступного сообщества «использовали по своему усмотрению».

Еще один вменяемый господину Чеснову эпизод относится к ноябрю 2014 года. Тогда, по версии следствия, Эдуард Чеснов принял участие в выводе 800 млн руб. «путем подписания фиктивного контракта» с брокером — ООО «Управляющая компания ФИНСО». Эти деньги, считает СД, были также похищены.

В итоге, по данным следствия, при участии господина Чеснова из банка было выведено и отмыто 7,5 млрд руб.
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Как ранее сообщал «Ъ», дело против руководителей банка было возбуждено три года назад, после отказа банка немедленно возвратить «Роскосмосу» его средства, размещенные в кредитном учреждении. Сначала в деле фигурировала сумма ущерба 1,38 млрд руб., затем она резко возросла.

Владелец банка Александр Воловник и первый вице-президент Петр Ладонщиков недавно были переведены из СИЗО под домашний арест после предъявления им обвинения в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Главных фигурантов этого расследования арестовали весной 2017 года, всего по делу проходит два десятка человек.

Владислав Трифонов

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