Бывшего банкира арестовали, чтобы найти
Избрана мера пресечения обвиняемому в хищении средств Фондсервисбанка.
Избрана мера пресечения обвиняемому в хищении средств Фондсервисбанка.
Как стало известно «Ъ», Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора «Столичной трастовой компании “Союз”» и члена совета директоров Фондсервисбанка Эдуарда Чеснова. Он является фигурантом дела о хищении 7,5 млрд руб. у кредитного учреждения, на протяжении более десяти лет являвшегося опорным банком «Роскосмоса». По версии следственного департамента (СД) МВД, арестованный, будучи доверенным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, руководил обособленной группой специалистов, управлявших выведенными из банка активами.
Решение об аресте Эдуарда Чеснова Тверской суд столицы принимал в заочном режиме: местонахождение бывшего гендиректора «Столичной трастовой компании “Союз”» и члена совета директоров Фондсервисбанка следствию установить пока не удалось. В связи с этим господин Чеснов объявлен в розыск. Отметим, что судебное решение об аресте теперь позволяет российским правоохранительным органам направить материалы на подследственного в Интерпол. Бывшему банкиру вменяются ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии СД МВД, Эдуард Чеснов являлся доверенным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, который несколько лет руководил преступной группой, занимавшейся масштабными хищениями средств вкладчиков.
Как следует из материалов дела, господин Чеснов возглавлял обособленную группу, «в преступные функции» которой входило совершение «различных финансовых операций» с выведенными из банка деньгами, управление имуществом, «приобретенным преступным путем», а также «учет и распределение преступного дохода» между соучастниками. Так, выполняя указания владельца банка, а также его первого
Еще один вменяемый господину Чеснову эпизод относится к ноябрю 2014 года. Тогда, по версии следствия, Эдуард Чеснов принял участие в выводе 800 млн руб. «путем подписания фиктивного контракта» с брокером — ООО «Управляющая компания ФИНСО». Эти деньги, считает СД, были также похищены.
Как ранее сообщал «Ъ», дело против руководителей банка было возбуждено три года назад, после отказа банка немедленно возвратить «Роскосмосу» его средства, размещенные в кредитном учреждении. Сначала в деле фигурировала сумма ущерба 1,38 млрд руб., затем она резко возросла.
Владелец банка Александр Воловник и первый
Владислав Трифонов