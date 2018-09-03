На месте крушения Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела трех погибших
ТАСС, 3 сентября — Источник в экстренных службах региона также добавил, что вертолет разрушился при ударе о землю.
ТАСС, 3 сентября — Источник в экстренных службах региона также добавил, что вертолет разрушился при ударе о землю.
В результате крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области погибли трое пилотов. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, их тела обнаружены на месте падения воздушного судна.
Собеседник агентства также добавил, что вертолет разрушился при ударе о землю.
Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС подтвердил информацию об обнаружении тел трех погибших. Как сообщили ТАСС в
Спасатели МЧС России, пешком добравшиеся до места крушения вертолета, сообщили о трех погибших. В настоящее время принимается решение о транспортировке тел с места аварии.
Ми-8 авиакомпании «Ангара» пропал в воскресенье, в установленное время он не вышел на связь.
Как сообщили ТАСС в Сибирском региональном центре МЧС, он был обнаружен на территории
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