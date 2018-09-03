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10:30 (мск), источник: ТАСС

На месте крушения Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела трех погибших

ТАСС, 3 сентября — Источник в экстренных службах региона также добавил, что вертолет разрушился при ударе о землю.

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Источник: Reuters

В результате крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области погибли трое пилотов. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, их тела обнаружены на месте падения воздушного судна.

Собеседник агентства также добавил, что вертолет разрушился при ударе о землю.

Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС подтвердил информацию об обнаружении тел трех погибших. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СРЦ МЧС, решается вопрос об их транспортировке.

Спасатели МЧС России, пешком добравшиеся до места крушения вертолета, сообщили о трех погибших. В настоящее время принимается решение о транспортировке тел с места аварии.
представитель СРЦ

Ми-8 авиакомпании «Ангара» пропал в воскресенье, в установленное время он не вышел на связь.

Как сообщили ТАСС в Сибирском региональном центре МЧС, он был обнаружен на территории Казачинско-Ленского района в 290 км на юго-восток от города Усть-Кут.

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