Уничтоживший Национальный музей Бразилии пожар произошел из-за халатности

Источник: Reuters

«Пусть это послужит тревожным сигналом, чтобы подобные трагедии не повторялись в других музеях и других учреждениях», — приводит телеканал Telesur слова министра. По его утверждению, на то, чтобы внести необходимые улучшения и «избежать трагедии», «не было времени».

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул в здании музея в воскресенье вечером и продолжался более трех часов. В результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара пока не установлена. Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что в результате пожара были «утрачены 200 лет работы, исследований и знаний».

Как сообщает телеканал, с 2016 году, когда Темер занял пост главы государства, был резко сокращен бюджет, выделяемый на нужды музея.

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