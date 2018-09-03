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10:32 (мск), источник: РИА Новости

Уничтоживший Национальный музей Бразилии пожар произошел из-за халатности

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пожар, уничтоживший Национальный музей в бразильском Рио-де-Жанейро, произошел из-за «халатности на протяжении многих лет», заявил министр культуры Бразилии Сержиу Са Лейтан (Sérgio Sá Leitão).

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Источник: Reuters

«Пусть это послужит тревожным сигналом, чтобы подобные трагедии не повторялись в других музеях и других учреждениях», — приводит телеканал Telesur слова министра. По его утверждению, на то, чтобы внести необходимые улучшения и «избежать трагедии», «не было времени».

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул в здании музея в воскресенье вечером и продолжался более трех часов. В результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара пока не установлена. Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что в результате пожара были «утрачены 200 лет работы, исследований и знаний».

Как сообщает телеканал, с 2016 году, когда Темер занял пост главы государства, был резко сокращен бюджет, выделяемый на нужды музея.

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В музее хранилось более 20 миллионов экспонатов. Он был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В музее были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.

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