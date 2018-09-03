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10:25 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура проверит аэропорт, из которого вылетел упавший в Иркутской области вертолет

ИРКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/ — Ведомство также проведет проверку в авиакомпании «Ангара», которой принадлежал Ми-8.

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Источник: РИА "Новости"

Прокуратура начала проверку в авиакомпании «Ангара» и аэропорте Усть-Кута Иркутской области, откуда накануне вылетел разбившийся вертолет Ми-8, сообщила в понедельник пресс-служба Восточно- Сибирской транспортной прокуратуры.

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«Байкало-Ангарская и Осетровская транспортные прокуратуры начали проверки соблюдения требований законодательства о безопасности полетов в авиакомпании “Ангара” и по месту вылета вертолета», — говорится в сообщении.

Прокуратура также установила надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, следственная группа в ближайшие часы вылетит на место происшествия. В Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России добавили, что следователей туда доставит борт МЧС.

По информации следствия, версии случившегося могут быть озвучены лишь после осмотра места крушения.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» пропал в воскресенье, в установленное время он не вышел на связь. Как сообщили ТАСС в СРЦ МЧС, он был обнаружен на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области в 290 км юго-восточнее Усть-Кута. По информации источника в экстренных службах, при ударе о землю вертолет разрушился, на месте крушения обнаружены тела трех членов экипажа — всех, кто был на его борту.

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