Прокуратура проверит аэропорт, из которого вылетел упавший в Иркутской области вертолет
ИРКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/ — Ведомство также проведет проверку в авиакомпании «Ангара», которой принадлежал Ми-8.
ИРКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/ — Ведомство также проведет проверку в авиакомпании «Ангара», которой принадлежал Ми-8.
Прокуратура начала проверку в авиакомпании «Ангара» и аэропорте
«Байкало-Ангарская и Осетровская транспортные прокуратуры начали проверки соблюдения требований законодательства о безопасности полетов в авиакомпании “Ангара” и по месту вылета вертолета», — говорится в сообщении.
Прокуратура также установила надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного
Как сообщили ТАСС в
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» пропал в воскресенье, в установленное время он не вышел на связь. Как сообщили ТАСС в СРЦ МЧС, он был обнаружен на территории