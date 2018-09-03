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10:39 (мск), источник: Интерфакс

Разбившемуся в Иркутской области вертолету было 27 лет

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU — Разбившийся в Иркутской области вертолет Ми-8 был выпущен в 1991 году и имел сертификат летной годности до июня 2019 года, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» информированный источник.

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«Машина выпущена и эксплуатировалась с 1991 года, в парке “Ангары” состояла с 2016 года», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ранее машина также эксплуатировалась авиакомпаниями «Байкал», «ИркутскАвиа», кроме того, участвовала в миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций (ООН) с 2007 по 2011 годы.

«Интерфакс» пока не обладает официальными комментариями «Ангары».

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Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» с экипажем из трех человек в воскресенье не вышел на связь, совершая полет над территорией Казанчинско-Ленского района Иркутской области.

В понедельник обломки вертолета и тела погибших членов экипажа были обнаружены в 290 км к востоку от Усть-Кута.

По предварительным данным, Ми-8 вылетел из аэропорта города Усть-Кут в поселок Кунерма (Казачинско-Ленский район Иркутской области), не прибыл в место назначения и не вышел на связь. По факту ЧП Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело.

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