Разбившемуся в Иркутской области вертолету было 27 лет

«Машина выпущена и эксплуатировалась с 1991 года, в парке “Ангары” состояла с 2016 года», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ранее машина также эксплуатировалась авиакомпаниями «Байкал», «ИркутскАвиа», кроме того, участвовала в миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций (ООН) с 2007 по 2011 годы.

«Интерфакс» пока не обладает официальными комментариями «Ангары».

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» с экипажем из трех человек в воскресенье не вышел на связь, совершая полет над территорией Казанчинско-Ленского района Иркутской области.

В понедельник обломки вертолета и тела погибших членов экипажа были обнаружены в 290 км к востоку от Усть-Кута.