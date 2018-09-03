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11:03 (мск), источник: РИА Новости

Погибшего сотрудника аэропорта Сочи могут наградить Орденом Мужества

СОЧИ, 3 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Сочи инициирует награждение руководителя комплексной смены Владимира Бегияна, скончавшегося от сердечного приступа при ликвидации последствий аварийной посадки самолета, Орденом Мужества, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737−800 авиакомпании «ЮТэйр», следовавший рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя.

На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек, были госпитализированы трое. Возбуждено уголовное дело.

Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако скончался один сотрудник аэропорта. Ранее пресс-служба аэропорта сообщила, что семье Бегияна будет выплачена компенсация.

«Международный аэропорт Сочи инициировал награждение Владимира Бегияна Орденом Мужества. Подготовлены документы для рассмотрения министерством транспорта Российской Федерации о награждении руководителя комплексной смены Владимира Бегияна Орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

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