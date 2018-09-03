ФСИН выявила 42 нарушения прав заключенных по стране

«42 материала за последние две недели переданы в следственные органы по случаям, как мы считаем, недостойного поведения наших сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключенных. Более предметно даст оценку следствие», — отметил господин Максименко. По его словам, среди доказательств «ненадлежащего поведения» сотрудников службы исполнения наказаний есть видеозаписи. Одна из них — опубликованное в СМИ новое видео из ярославской колонии. Господин Максименко подчеркнул, что ее выявила комиссия центрального аппарата.

«Все, кто фигурировал в новой ярославской видеозаписи, будут уволены. Как и те, кто запечатлен на других записях, которые мы выявили», — добавил замглавы ФСИН.