ФСИН выявила 42 нарушения прав заключенных по стране
ФСИН в ходе масштабных проверок выявила 42 случая неправомерных действий сотрудников колоний по отношению к заключенным, сообщил замдиректора службы России Валерий Максименко в интервью ТАСС.
ФСИН в ходе масштабных проверок выявила 42 случая неправомерных действий сотрудников колоний по отношению к заключенным, сообщил замдиректора службы России Валерий Максименко в интервью ТАСС.
«42 материала за последние две недели переданы в следственные органы по случаям, как мы считаем, недостойного поведения наших сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключенных. Более предметно даст оценку следствие», — отметил господин Максименко. По его словам, среди доказательств «ненадлежащего поведения» сотрудников службы исполнения наказаний есть видеозаписи. Одна из них — опубликованное в СМИ новое видео из ярославской колонии. Господин Максименко подчеркнул, что ее выявила комиссия центрального аппарата.
«Все, кто фигурировал в новой ярославской видеозаписи, будут уволены. Как и те, кто запечатлен на других записях, которые мы выявили», — добавил замглавы ФСИН.
Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео избиения заключенного ярославской ИК-1 Евгения Макарова. После этого было возбуждено уголовное дело, по которому задержали 12 человек. 24 августа газета опубликовала новые видеозаписи, на которых фигурируют те же сотрудники, что избивали Макарова.