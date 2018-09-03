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13:16 (мск), источник: ТАСС

МАК сформировал комиссию для расследования катастрофы Ми-8 в Иркутской области

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/ — Вертолет пропал в воскресенье во время проведения аэрофотосъемки, в понедельник его обнаружили разрушенным, все три члена экипажа погибли.

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Межгосударственный авиационный комитет начал расследование катастрофы вертолета Ми-8 авиакомпании «Ангара» в Иркутской области, сообщает ведомство.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении на сайте МАК.

Ми-8 пропал в воскресенье в Иркутской области во время проведения аэрофотосъемки. В понедельник он был обнаружен разрушенным. На борту находились три члена экипажа. Все они погибли.

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