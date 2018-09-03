МАК сформировал комиссию для расследования катастрофы Ми-8 в Иркутской области

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении на сайте МАК.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении на сайте МАК.

Ми-8 пропал в воскресенье в Иркутской области во время проведения аэрофотосъемки. В понедельник он был обнаружен разрушенным. На борту находились три члена экипажа. Все они погибли.