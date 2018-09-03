Жильцов из горящей высотки спасли пожарные в Новосибирске
Многоэтажный дом загорелся в Новосибирске в Кировском районе — спасатели эвакуировали жильцов.
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Многоэтажный дом загорелся в Новосибирске в Кировском районе — спасатели эвакуировали жильцов.
Квартира на третьем этаже 17-этажного дома на улице Виктора Уса загорелась днём 3 сентября, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Пожарные прибыли на место происшествия в 14:42.
«В 14:57 пожар локализовали, в 15:08 полностью ликвидировали и удалили дым из подъездов», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники МЧС эвакуировали восемь человек, двое из них — дети. 15 человек покинули подъезд сами. Никто не пострадал.
Обстоятельства произошедшего выясняют.
Напомним, в августе МЧС назвало возможную причину пожара в Новосибирской областной клинической больнице.