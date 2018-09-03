Жильцов из горящей высотки спасли пожарные в Новосибирске

Квартира на третьем этаже 17-этажного дома на улице Виктора Уса загорелась днём 3 сентября, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Пожарные прибыли на место происшествия в 14:42.

«В 14:57 пожар локализовали, в 15:08 полностью ликвидировали и удалили дым из подъездов», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС эвакуировали восемь человек, двое из них — дети. 15 человек покинули подъезд сами. Никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняют.