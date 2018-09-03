Шершни отправили в больницу посетителей винного фестиваля в Германии

Новость Уничтожение огромного осиного гнезда сняли на видео

Инцидент произошел в воскресенье днем в городке Вайнгартен, что в земле Баден-Вюртемберг, но что спровоцировало представителей общественных ос на атаку, до сих пор остается неизвестным.

По предварительной версии, загулявшие гости винодельческого хозяйства во время праздника слишком близко подошли к вишневому дереву, в стволе которого шершни устроили улей, что и вызвало агрессию у насекомых.

На место происшествия прибыло не менее 30 спасателей и пожарных, 13 из 18 пострадавших были доставлены в больницу, двум потребовалась срочная помощь, поскольку у них обнаружилась аллергия на укусы насекомых.

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