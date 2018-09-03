Шершни отправили в больницу посетителей винного фестиваля в Германии
Восемнадцать участников винного фестиваля на
Восемнадцать участников винного фестиваля на
Инцидент произошел в воскресенье днем в городке Вайнгартен, что в земле
По предварительной версии, загулявшие гости винодельческого хозяйства во время праздника слишком близко подошли к вишневому дереву, в стволе которого шершни устроили улей, что и вызвало агрессию у насекомых.
На место происшествия прибыло не менее 30 спасателей и пожарных, 13 из 18 пострадавших были доставлены в больницу, двум потребовалась срочная помощь, поскольку у них обнаружилась аллергия на укусы насекомых.
Фестиваль был досрочно завершен, территорию хозяйства закрыли для посещения.