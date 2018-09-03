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14:15 (мск), источник: Вести.Ru

Шершни отправили в больницу посетителей винного фестиваля в Германии

Восемнадцать участников винного фестиваля на юго-западе Германии пострадали в результате нападения шершней, двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Инцидент произошел в воскресенье днем в городке Вайнгартен, что в земле Баден-Вюртемберг, но что спровоцировало представителей общественных ос на атаку, до сих пор остается неизвестным.

По предварительной версии, загулявшие гости винодельческого хозяйства во время праздника слишком близко подошли к вишневому дереву, в стволе которого шершни устроили улей, что и вызвало агрессию у насекомых.

На место происшествия прибыло не менее 30 спасателей и пожарных, 13 из 18 пострадавших были доставлены в больницу, двум потребовалась срочная помощь, поскольку у них обнаружилась аллергия на укусы насекомых.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фестиваль был досрочно завершен, территорию хозяйства закрыли для посещения.

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