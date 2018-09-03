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15:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американец потребовал $1 млн за 17 лет в тюрьме по ошибке судей

Настоящий преступник оказался его двойником.

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42-летний Ричард Джонс из Канзаса 17 лет назад оказался за решеткой за то, что якобы ударил женщину в магазине и отобрал у нее телефон. Несмотря на хорошее алиби и репутацию, суд постановил, что сидеть Джонс будет 19 лет. Но за два года до окончания этого срока американец, который никакого отношения к преступлению не имел, узнал, что настоящий грабитель сидит с ним в одной тюрьме (уже за другое дело).

Правда открылась случайно, когда один из друзей-заключенных сообщил Ричарду, что здесь же находится мужчина, похожий на него как две капли воды.
Рики Амос (слева), Ричард Джонс (справа)

Оказалось, что именно идентичная внешность и похожие имена сыграли решающую роль в приговоре Джонса. Ведь его тогда «опознали» многочисленные свидетели.

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Настоящим преступником оказался также уроженец Канзаса 41-летний Рики Амос, который действительно выглядит как брат-близнец Джонса. Когда Ричард узнал о существовании двойника, он обратился за помощью в организацию Innocence Project и с их помощью сумел доказать, что не имеет к преступлению, за которое сидит, ни малейшего отношения.

Джонс вышел на свободу в 2017 году, а в конце августа 2018-го предъявил к руководству штата иск на сумму 1 миллион долларов за проведенные за решеткой 17 лет. Он требует бесплатного образования для своих дочерей, которые выросли без него, а также медицинскую страховку для всей семьи. Кроме того, Ричард требует снять с него ошибочную судимость, возместить траты на адвокатов и предоставить домработника и психолога.

А вот на своего двойника мужчина зла не держит, хотя и был расстроен тем, что тот не признался в преступлении раньше.

Кстати у каждого человека есть по меньшей мере 6 двойников. Шанс встретить такого человека около 9%.

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