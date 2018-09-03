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18:21 (мск), источник: Интерфакс

ФСБ направила специалистов в Донбасс для участия в расследовании убийства Захарченко

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU — ФСБ готова помочь в расследовании убийства главы ДНР Александра Захарченко и направила в самопровозглашенную Донецкую народную республику своих сотрудников.

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Источник: РИА "Новости"

«Специалисты там уже работают», — заявил «Интерфаксу» в понедельник руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа.

Он заявил, что к убийству Захарченко причастны украинские спецслужбы. «Причастность, конечно, украинских спецслужб мы к этому… мы думаем, что это определенно так», — сказал Беседа.

Захарченко и еще один человек погибли вечером 31 августа в результате взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка. С ранением был госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев. Врио главы ДНР Дмитрий Трапезников заявлял на брифинге, что от взрыва в общей сложности погибли и пострадали 11 человек.

Источник в силовых структурах Донецка рассказал агентству, что сотрудники правоохранительных органов ДНР задержали на проспекте Богдана Хмельницкого подозреваемых в покушении на Захарченко.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что украинская страна не причастна к гибели Захарченко. «У нас нет данных о том, что поймали кого-то, кто действительно совершил этот акт, убийство», — сказал он журналистам 1 сентября в Киеве, комментируя сообщения о задержании украинских диверсантов в Донецке. Грицак добавил, что «никто не посылал» диверсионно-разведывательную группу.

Следите за развитием темы«Убит глава ДНР Александр Захарченко»
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