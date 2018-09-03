ФСБ направила специалистов в Донбасс для участия в расследовании убийства Захарченко

Источник: РИА "Новости"

«Специалисты там уже работают», — заявил «Интерфаксу» в понедельник руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа.

Он заявил, что к убийству Захарченко причастны украинские спецслужбы. «Причастность, конечно, украинских спецслужб мы к этому… мы думаем, что это определенно так», — сказал Беседа.

Захарченко и еще один человек погибли вечером 31 августа в результате взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка. С ранением был госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев. Врио главы ДНР Дмитрий Трапезников заявлял на брифинге, что от взрыва в общей сложности погибли и пострадали 11 человек.

Источник в силовых структурах Донецка рассказал агентству, что сотрудники правоохранительных органов ДНР задержали на проспекте Богдана Хмельницкого подозреваемых в покушении на Захарченко.