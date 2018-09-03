Финансирование террористов в Сирии сократилось почти на 90% за четыре года

«В 2014 году террористы ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) получали порядка $3 млрд. К настоящему времени боевикам удается получать $200−300 млн в год», — сказал он, выступая в понедельник на международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

По его словам, в контексте перемещения части террористов в Афганистан ФСБ прогнозирует, что некоторые каналы наркотрафика будут взяты ими под контроль, что позволит боевикам получать с этого выручку. Кроме того, добавил Беседа, экстремисты активизировали пропаганду и вербовку через социальные сети.