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18:10 (мск), источник: Интерфакс

Финансирование террористов в Сирии сократилось почти на 90% за четыре года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU — Финансовые потоки для поддержки террористов в Сирии сократились почти на 90% с 2014 года, заявил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа.

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Источник: Reuters

«В 2014 году террористы ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) получали порядка $3 млрд. К настоящему времени боевикам удается получать $200−300 млн в год», — сказал он, выступая в понедельник на международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

Беседа отметил, что сокращение финансирования террористов обусловлено потерей облагаемых налогом территорий и прибыли с продажи нефтепродуктов.

По его словам, в контексте перемещения части террористов в Афганистан ФСБ прогнозирует, что некоторые каналы наркотрафика будут взяты ими под контроль, что позволит боевикам получать с этого выручку. Кроме того, добавил Беседа, экстремисты активизировали пропаганду и вербовку через социальные сети.

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