На российского военкора напали в прямом эфире

Источник: РИА "Новости"

Журналист вел репортаж из самопровозглашенной ДНР. В ходе прямого включения его грубо вытолкнул из кадра одетый в камуфляж мужчина. Пегову удалось уклониться и продолжить общение с ведущим Артемом Шейниным. При этом на заднем плане завязалась драка.

«Все нормально. Это была провокация абсолютно неадекватного человека в форме. Но ребята сейчас его увели отсюда», — прокомментировал произошедшее военкор.

Отвечая на вопрос Шейнина, журналист рассказал, что после убийства главы ДНР обстановка в республике «достаточно нервная».

«Но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами. Те, кто с нами, — мы ни на секунду не расслабились, ни на секунду не дали волю эмоциям. Ребята все готовы — я говорю конкретно про своих друзей: батальон “Спарта”, батальон “Сомали” (батальоны ополчения ДНР. — Прим. ред.), интербригаду “Пятнашка”. Они держат себя в жестких руках и готовы в любой момент жестко ответить на любые провокации», — заявил Пегов.

О мотивах и личности нападавшего пока ничего не известно.

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Убийство Захарченко

В пятницу вечером в ресторане «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев получил серьезные ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, всего в результате инцидента пострадали 11 человек.

Власти ДНР признали произошедшее терактом. По информации силовиков, преступление было совершено по заказу СБУ. Подозреваемые в убийстве Захарченко уже задержаны и подтвердили, что имела место диверсия со стороны Украины. Киев отвергает все обвинения.