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19:19 (мск), источник: РИА Новости

На российского военкора напали в прямом эфире

МОСКВА, 3 сен— РИА Новости. В Донецке на российского военного корреспондента и автора проекта WarGonzo Семена Пегова напал неизвестный во время прямого эфира программы «Время покажет» на Первом канале.

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Источник: РИА "Новости"

Журналист вел репортаж из самопровозглашенной ДНР. В ходе прямого включения его грубо вытолкнул из кадра одетый в камуфляж мужчина. Пегову удалось уклониться и продолжить общение с ведущим Артемом Шейниным. При этом на заднем плане завязалась драка.

«Все нормально. Это была провокация абсолютно неадекватного человека в форме. Но ребята сейчас его увели отсюда», — прокомментировал произошедшее военкор.

Отвечая на вопрос Шейнина, журналист рассказал, что после убийства главы ДНР обстановка в республике «достаточно нервная».

«Но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами. Те, кто с нами, — мы ни на секунду не расслабились, ни на секунду не дали волю эмоциям. Ребята все готовы — я говорю конкретно про своих друзей: батальон “Спарта”, батальон “Сомали” (батальоны ополчения ДНР. — Прим. ред.), интербригаду “Пятнашка”. Они держат себя в жестких руках и готовы в любой момент жестко ответить на любые провокации», — заявил Пегов.

О мотивах и личности нападавшего пока ничего не известно.

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Убийство Захарченко

В пятницу вечером в ресторане «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев получил серьезные ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, всего в результате инцидента пострадали 11 человек.

Власти ДНР признали произошедшее терактом. По информации силовиков, преступление было совершено по заказу СБУ. Подозреваемые в убийстве Захарченко уже задержаны и подтвердили, что имела место диверсия со стороны Украины. Киев отвергает все обвинения.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.

Следите за развитием темы«Убит глава ДНР Александр Захарченко»
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