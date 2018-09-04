Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: На прощании с Кобзоном произошло ЧП
Новые «Лады»: одна — для скорости, вторая — для бездорожья
Виктория Боня подогрела слухи о своей беременности
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой квартиры
Россия решила помочь ДНР: МИД раскрыл подробности
Как страшно есть!Какие суперинфекции мы покупаем вместе с продуктами
Реакция Кадырова на убийство Александра Захарченко
Поклонская прокомментировала заявление Путина
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Сын Нагиева снимается в комедии «Холоп»: первое фото
"Гарик побил": Кристина Асмус испугала фанатов разбитым лицом
СМИ: Певица Лолита заявила о своей тяжелой болезни
Вдова Кобзона и Медведев на церемонии прощания с певцом
Поклонская на церемонии прощания с Захарченко
“Кобзон с Караченцовым на том свете зададут жару!”: жена Кобзона
Сын о тайном разговоре накануне похорон Кобзона
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Фоторепортажи
8Звездный дождь
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
05:43 (мск), источник: ТАСС

Полиция проверяет информацию об убийстве 12 котов шоу-театра в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят проверку по факту публикаций об убийстве в Благовещенске 12 котов шоу-театра «Котовасия». Об этом во вторник сообщила ТАСС глава отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Инна Карташова.

Наверх

В СМИ появилась информация, что в ночь на 3 сентября неизвестные проникли на территорию благовещенского шоу-театра «Котовасия» и убили 12 кошек, находящихся в специальном вольере. Среди подозреваемых — подростки, с которыми у сотрудников театра накануне инцидента произошел конфликт.

«По информации размещенной в средствах массовой информации и сети Интернет [о гибели кошек] полиция Благовещенска проводит проверку», — сказала Карташова.

 Стало известно, как до сих пор называют Ольгу Васильеву одноклассники
Чего всю жизнь боялся Иосиф Кобзон
В ЕС прокомментировали убийство Захарченко
Россия заключила контракт на поставку США новой партии РД-181
В магазине Кувейта рыбу «освежили» необычным способом
В крымском сафари-парке лев залез в машину с туристами
Орнелла Мути заявила о желании получить российское гражданство
Трамп предостерег Асада от «нападения на Идлиб»
Спорт
Игроки сборной РФ вышли на тренировку в накладных усах (видео) Таким образом футболисты поздравили с днем рождения Станислава Черчесова
Hi-Tech
На матче Чемпионата России произошел опасный инцидент (фото) Опасный инцидент попал на камеры зрителей.
Авто
Абсолютно новая «Нива»: ответы на главные вопросы Самый спорный экспонат Московского автосалона оказался одновременно и самым обсуждаемым. Поэтому мы решили ответить на главные вопросы, касающиеся концепта Lada 4x4 Vision
Кино
Юлия Меньшова показала беременный живот на съемках сериала Актриса раскрыла одну из главных интриг продолжения проекта «Между нами, девочками»
Недвижимость
Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
Что выгоднее брать в ипотеку — «первичку» или «вторичку»?
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Леди
Что вспоминают о школе Пескова, Тодоренко и другие звезды Специально для «Леди Mail.Ru» звезды вспомнили свои школьные годы и рассказали за какие поступки им было стыдно и какие бы советы они дали себе-школьнику.
Мамы говорят
Изя Эпштейн Вазэктомия 668
Вера Ушакова Куда уехать из Москвы? 322
Кристина Школа СССР 273
excerption Снова фотографии Австралии 199
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь