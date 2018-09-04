Полиция проверяет информацию об убийстве 12 котов шоу-театра в Благовещенске
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят проверку по факту публикаций об убийстве в Благовещенске 12 котов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят проверку по факту публикаций об убийстве в Благовещенске 12 котов
В СМИ появилась информация, что в ночь на 3 сентября неизвестные проникли на территорию благовещенского
«По информации размещенной в средствах массовой информации и сети Интернет [о гибели кошек] полиция Благовещенска проводит проверку», — сказала Карташова.