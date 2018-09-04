Полиция проверяет информацию об убийстве 12 котов шоу-театра в Благовещенске

В СМИ появилась информация, что в ночь на 3 сентября неизвестные проникли на территорию благовещенского шоу-театра «Котовасия» и убили 12 кошек, находящихся в специальном вольере. Среди подозреваемых — подростки, с которыми у сотрудников театра накануне инцидента произошел конфликт.