Из-за тайфуна в Японии отменили более 600 авиарейсов

Ожидается, что в ближайшие часы ураган достигнет побережья Хонсю. Метеорологи сообщают, что скорость ветра в эпицентре составляет 160 км в час с порывами до 215 км в час. На побережье уже обрушились ливни и ураганный ветер, согласно прогнозам, высота волн может достигать 12 метров.