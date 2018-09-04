Из-за тайфуна в Японии отменили более 600 авиарейсов
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Более 600 внутренних авиарейсов отменили в Японии
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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Более 600 внутренних авиарейсов отменили в Японии
Ожидается, что в ближайшие часы ураган достигнет побережья Хонсю. Метеорологи сообщают, что скорость ветра в эпицентре составляет 160 км в час с порывами до 215 км в час. На побережье уже обрушились ливни и ураганный ветер, согласно прогнозам, высота волн может достигать 12 метров.
Typhoon #Jebi is making landfall in #Japan, bringing damaging winds, torrential rain, stormy seas and the risk of coastal flooding. There's recently been a 92 mph gust at Nankishirahama Airport on the south coast of Honshu pic.twitter.com/SBhsEHJIwm— Met Office (@metoffice) 4 сентября 2018 г.
Приостановлено движение поездов между Хиросимой и Осакой; кроме того, в Осаке закрыты генконсульство США и тематичеcкий парк Universal Studios.
Премьер страны Синдзо Абэ отменил запланированную поездку на самый южный остров японского архипелага Кюсю для того, чтобы лично возглавить борьбу со стихией.
#typhoon #Jebi update - hiding in a corner, hazardous debris swirling through the streets #Japan #weather #storm pic.twitter.com/Q3AdvpZ93k— James Reynolds (@EarthUncutTV) 4 сентября 2018 г.