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07:07 (мск), источник: Интерфакс

Из-за тайфуна в Японии отменили более 600 авиарейсов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Более 600 внутренних авиарейсов отменили в Японии из-за надвигающегося на западное побережье страны тайфуна Джеби, сообщает во вторник информагентство Associated Press.

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Источник: Reuters

Ожидается, что в ближайшие часы ураган достигнет побережья Хонсю. Метеорологи сообщают, что скорость ветра в эпицентре составляет 160 км в час с порывами до 215 км в час. На побережье уже обрушились ливни и ураганный ветер, согласно прогнозам, высота волн может достигать 12 метров.

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