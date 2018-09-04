На Сахалине ожидают ураган и сильный дождь из-за тайфуна «Джеби»

Источник: РИА Новости

«Утром и днем среды на юге Сахалина ожидаются сильные осадки и южный ветер до 25−30 м/сек, порывами до ураганного 33−38 м/сек», — пояснили островные синоптики.

По информации регионального управления МЧС России, штормовое предупреждение объявлено на среду в 17 муниципальных образованиях Сахалина и Курил. «Джеби» обойдет стороной только Северо-Курильский район.

«В правительстве региона в среду состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Участники совещания определили возникающие в связи с прохождением циклона риски, а органам власти и организациям были поставлены соответствующие задачи. Обстановка, связанная с прохождением тропического циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», — сообщили в пресс-службе правительства.