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10:01 (мск), источник: РИА Новости

На Сахалине ожидают ураган и сильный дождь из-за тайфуна «Джеби»

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен — РИА Новости. Тайфун «Джеби» принесет сильный дождь и ураган утром среды на Сахалин, сообщили РИА Новости во вторник в региональном управлении Росгидромета.

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Источник: РИА Новости

«Утром и днем среды на юге Сахалина ожидаются сильные осадки и южный ветер до 25−30 м/сек, порывами до ураганного 33−38 м/сек», — пояснили островные синоптики.

По информации регионального управления МЧС России, штормовое предупреждение объявлено на среду в 17 муниципальных образованиях Сахалина и Курил. «Джеби» обойдет стороной только Северо-Курильский район.

«В правительстве региона в среду состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Участники совещания определили возникающие в связи с прохождением циклона риски, а органам власти и организациям были поставлены соответствующие задачи. Обстановка, связанная с прохождением тропического циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», — сообщили в пресс-службе правительства.

В школах Южно-Сахалинска в среду занятия первой смены сокращены до 13:30, добавили в пресс-службе мэрии.

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