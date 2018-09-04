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13:09 (мск), источник: Известия

Экс-адвоката «банды ГТА» признали виновным в хищении денег у гадалки

Адвокат Абубакар Манаев приговорен к 3 годам колонии за попытку похитить 10 млн рублей у своей подзащитной гадалки Нонны Михай, проходящей по делу «Нота-банка». По словам пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Ольги Мышеловой, решение принято 27 августа.

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В связи с тем, что адвокат признал вину и раскаялся, дело рассматривалось в особом порядке, сообщает ТАСС.

Манаева задержали и арестовали в середине мая. Следствие установило, что он пообещал Михай за деньги рассмотрение дела в особом порядке и назначение наказания в виде условного срока. 14 мая он получил от гадалки половину оговоренной суммы.

Ранее Манаев представлял интересы одного из членов «банды ГТА», совершившей серию убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012—2014 гг..

Михай — фигурантка дела руководителей «Нота-банка». Согласно материалам дела, она консультировала руководителей банка и их родственников, гадая на картах, кофейной гуще и старинных книгах. Следствие считает, что она непосредственно причастна к одному из эпизодов хищения.

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