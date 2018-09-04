Экс-адвоката «банды ГТА» признали виновным в хищении денег у гадалки

В связи с тем, что адвокат признал вину и раскаялся, дело рассматривалось в особом порядке, сообщает ТАСС.

Манаева задержали и арестовали в середине мая. Следствие установило, что он пообещал Михай за деньги рассмотрение дела в особом порядке и назначение наказания в виде условного срока. 14 мая он получил от гадалки половину оговоренной суммы.

Ранее Манаев представлял интересы одного из членов «банды ГТА», совершившей серию убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012—2014 гг..