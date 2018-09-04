СКР допросил водителя убитых в ЦАР российских журналистов

«С участием сотрудников Следственного комитета дополнительно осмотрен автомобиль, на котором они передвигались, повторно допрошен водитель данного автомобиля, осмотрены вещественные доказательства. Дополнительные данные будут подвергнуты всестороннему анализу и оценке с целью детального восстановления обстоятельств особо тяжкого преступления, совершенного в отношении граждан России», — заявили в СКР.

Ведомство договорилось с правоохранительными органами ЦАР о передаче уголовного дела «для дальнейшего расследования на вышестоящий уровень».

Российская съемочная группа была убита 13 июля. Журналисты приехали в африканскую страну, чтобы снять документальный фильм о деятельности «ЧВК Вагнера». В ЦАР съемочная группа приехала в рамках совместного проекта с онлайн-ресурсом «Центр управления расследованиями» (ЦУР).