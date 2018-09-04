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13:30 (мск), источник: РИА Новости

На японский регион Кинки обрушился тайфун «Джеби»

ОСАКА, 4 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Тайфун «Джеби», который, по оценкам экспертов, оказался самым мощным за последнюю четверть века, обрушился на регион Кинки, где расположены крупные города Осака, Кобе и Киото, частично или полностью остановлено движение поездов, наблюдаются перебои электроснабжения и связи, поступают сообщения о сорванных крышах, вырванных деревьях и паводках.

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В районе проживания корреспондента РИА Новости в городе Осака Ниси-ку скорость ветра в настоящее время составляет около 15 метров в секунду. Улицы, которые в этот вечерний час обычно наводняют домохозяйки, спешащие на вечерние скидки в ближайшие продуктовые магазины, офисные служащие, рабочий день которых заканчивается чуть раньше, чем у большинства, и возвращающиеся из образовательных учреждений дети и подростки, сейчас абсолютно пустынны.

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С полудня вторника в городе наблюдаются перебои телефонной связи и мобильного интернета. Жителям города, дома которых находятся в зоне возможных паводков, еще с утра начали приходить оповещения с рекомендациями пройти в ближайший пункт временной эвакуации. В социальных сетях почти ежесекундно появляются фотографии и короткие видео из различных частей региона с иллюстрациями ущерба.

К настоящему времени известно об одном погибшем и пятерых пострадавших в результате разгула стихии. Согласно видеотрансляции телеканала NHK, под водой оказались взлетно-посадочная полоса и стоянка международного аэропорта Кансай в Осаке, а также подземный этаж терминала. Скорость ветра в районе воздушной пристани достигает 209 километров в час.

На мост, который соединяет насыпной остров аэропорта Кансай с сушей, напоролся танкер, который стоял на якоре и был смыт. Как передало агентство Киодо, сильным порывом ветра сдуло грузовик, который двигался по мосту между островом Сикоку и основным островом Японии Хонсю, однако в море он не упал, и обошлось без пострадавших.

По данным Главного метеорологического управления Японии, давление в центре тайфуна составляет 970 гектопаскалей. Скорость ветра в эпицентре циклона достигает 35 метров в секунду, а при порывах — 50 метров в секунду. Тайфун движется со скоростью 65 километров в час на северо-северо-восток.

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