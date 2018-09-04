台風21号 四国・近畿の一部が暴風域に 厳重警戒を— NHKニュース (@nhk_news) September 4, 2018
堤防に打ちつける波（高知県安芸市 午前11時20分ごろ）https://t.co/duXJRSvWt0 #nhk_news pic.twitter.com/DwzK5t4luo
На японский регион Кинки обрушился тайфун «Джеби»
ОСАКА, 4 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Тайфун «Джеби», который, по оценкам экспертов, оказался самым мощным за последнюю четверть века, обрушился на регион Кинки, где расположены крупные города Осака, Кобе и Киото, частично или полностью остановлено движение поездов, наблюдаются перебои электроснабжения и связи, поступают сообщения о сорванных крышах, вырванных деревьях и паводках.