Верховный суд Греции постановил выдать Винника России

Источник: AP 2018

Письменное решение суд представит 14 сентября.

Винник согласен с экстрадицией в Россию. Однако адвокаты обжаловали решение в связи с рядом процессуальных нарушений на суде.

«Рассмотрение Верховным судом российского запроса заняло немного времени, поскольку все противоречия были устранены и дело приведено в соответствие с греческим законом. Четырнадцатого сентября, после выдачи письменного документа, решение о выдаче Винника в Россию вступит в силу», — сказал РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

«Теперь дело за политиками, за политической волей», — полагает он.

Окончательное решение по делам об экстрадиции принимает министр юстиции.

Сейчас этот же Ареопаг рассмотрит апелляцию на решение суда первой инстанции выдать Винника Франции по европейскому ордеру.

Уже имеется четыре судебных решения об экстрадиции Винника: по запросу США, два решения по запросам России и один по запросу Франции.