Совладелец сгоревшего клуба «Хромая лошадь» вышел на свободу

Источник: РИА "Новости"

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Как следует из информации Копейского городского суда (последним местом наказания осужденного была ИК-11 в Копейске Челябинской области), 22 августа было удовлетворено ходатайство осужденного «О снижении наказания в связи с применением нового закона». Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», Зак смог выйти на свободу после принятия изменений в ст. 72 УК РФ, которые приравнивают один день нахождения в СИЗО к полутора дням в колонии.

Фигурантом уголовного дела Анатолий Зак стал после пожара в клубе «Хромая лошадь», который произошел в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года, в результате которого погибло 156 человек. В апреле 2013 года он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Суд приговорил Зака к девяти годам десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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Всего по делу о пожаре в «Хромой лошади» были осуждены семь человек.