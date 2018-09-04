Израиль нанес ракетный удар по западу Сирии
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ПВО Сирии отразила атаку ВВС Израиля, сбив пять ракет, сообщает агентство САНА.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ПВО Сирии отразила атаку ВВС Израиля, сбив пять ракет, сообщает агентство САНА.
«ПВО Сирии сбила несколько ракет, выпущенных самолетами Израиля по району Вади
Ранее агентство сообщало о нескольких взрывах, прогремевших в этом районе. Военный источник рассказал телеканалу подробности атаки. По его словам, ударам подверглись военные объекты в Тартусе и Хаме.
Как сообщили медики, в результате один человек погиб, четверо пострадали.
Ранее Израиль неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии.
В частности, второго августа израильские военные атаковали «несколько» вооруженных террористов в приграничном районе Сирии. Инцидент произошел на юге контролируемой Сирией части Голанских высот, где ранее действовала террористическая организация «Исламское государство"*.
* Запрещенная в России организация
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