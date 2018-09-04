Израиль нанес ракетный удар по западу Сирии

Источник: РИА Новости

«ПВО Сирии сбила несколько ракет, выпущенных самолетами Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы», — сообщило агентство со ссылкой на корреспондента.

Ранее агентство сообщало о нескольких взрывах, прогремевших в этом районе. Военный источник рассказал телеканалу подробности атаки. По его словам, ударам подверглись военные объекты в Тартусе и Хаме.

Как сообщили медики, в результате один человек погиб, четверо пострадали.

Удары Израиля по Сирии

Ранее Израиль неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии.

В частности, второго августа израильские военные атаковали «несколько» вооруженных террористов в приграничном районе Сирии. Инцидент произошел на юге контролируемой Сирией части Голанских высот, где ранее действовала террористическая организация «Исламское государство"*.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.