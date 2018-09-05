Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян

Источник: Известия

Хакеры отправляют потенциальным жертвам SMS со ссылкой на федеральный закон о блокировке карты банком в связи с тем, что последняя операция показалась ему подозрительной.

Далее предлагается перезвонить по телефону для подтверждения трансакции и назвать персональные данные. После сообщения личной информации человек лишается денег.

По оценкам компании «Атак Киллер», от новой схемы мошенничества пострадало уже порядка ста человек, общий ущерб составил около 2 млн рублей.