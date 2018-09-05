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09:19 (мск), источник: Известия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян

Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян. Об этом «Известиям» рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности.

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Источник: Известия

Хакеры отправляют потенциальным жертвам SMS со ссылкой на федеральный закон о блокировке карты банком в связи с тем, что последняя операция показалась ему подозрительной.

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Далее предлагается перезвонить по телефону для подтверждения трансакции и назвать персональные данные. После сообщения личной информации человек лишается денег.

По оценкам компании «Атак Киллер», от новой схемы мошенничества пострадало уже порядка ста человек, общий ущерб составил около 2 млн рублей.

Успешность новой схемы обмана эксперты объясняют тем, что мошенники отслеживают и мастерски копируют реальные изменения в работе банков.

Для кибератак хакеры используют «умную» технику
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