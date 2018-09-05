СМИ назвали точное место закладки убившей Захарченко бомбы

Источник: РИА "Новости"

По его данным, безоболочное взрывное устройство было установлено не в люстре, как это предполагалось ранее, а снаружи — над вывеской. Сайт отмечает, что у исполнителей теракта было достаточно времени для монтажа сложного направленного устройства и они знали график передвижения главы ДНР. При этом бомбу, скорее всего, привели в действие в режиме реального времени.

«Газета.ру» пишет, что в Донецке до сих пор продолжаются розыскные мероприятия и проводятся внезапные проверки на транспортных развязках и местах выезда из города.

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Александр Захарченко погиб вечером 31 августа. Взрыв в кафе также унес жизнь его телохранителя. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек.

Местные власти расценивают случившееся как теракт. В рамках расследования дела об убийстве Захарченко сотрудники правоохранительных органов задержали украинских диверсантов и связанных с ними лиц. Кроме того, над установлением обстоятельств взрыва в Донецке работают специалисты ФСБ.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал вице-премьер Дмитрий Трапезников.