На Японию обрушился самый сильный тайфун за 25 лет: фотогалерея
Тайфун «Джеби», который обрушился на запад Японии, стал самым сильным за последние 25 лет.
Тайфун «Джеби», который обрушился на запад Японии, стал самым сильным за последние 25 лет.
Жертвами тайфуна стали не меньше десяти человек, еще около 300 пострадали.
Больше двух миллионов человек остались без электричества. В некоторых районах префектур Осака, Киото, Хиого, Эхиме власти рекомендовали эвакуировать больше миллиона жителей.
Тайфун повредил здания и переворачивал машины. В городе Осаке очевидцы сняли на видео, как колесо обозрения вращалось