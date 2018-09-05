На Японию обрушился самый сильный тайфун за 25 лет: фотогалерея

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Жертвами тайфуна стали не меньше десяти человек, еще около 300 пострадали.

Из-за сильного ветра танкер врезался в мост, который соединял аэропорт Кансай с материком. В результате затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта. В других аэропортах также отменили сотни рейсов, железнодорожное и паромное сообщение временно прекратили.

Источник: AP 2018

Больше двух миллионов человек остались без электричества. В некоторых районах префектур Осака, Киото, Хиого, Эхиме власти рекомендовали эвакуировать больше миллиона жителей.