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13:12 (мск), источник: RTVi

На Японию обрушился самый сильный тайфун за 25 лет: фотогалерея

Тайфун «Джеби», который обрушился на запад Японии, стал самым сильным за последние 25 лет.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Жертвами тайфуна стали не меньше десяти человек, еще около 300 пострадали.

Из-за сильного ветра танкер врезался в мост, который соединял аэропорт Кансай с материком. В результате затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта. В других аэропортах также отменили сотни рейсов, железнодорожное и паромное сообщение временно прекратили.

Источник: AP 2018

Больше двух миллионов человек остались без электричества. В некоторых районах префектур Осака, Киото, Хиого, Эхиме власти рекомендовали эвакуировать больше миллиона жителей.

Тайфун повредил здания и переворачивал машины. В городе Осаке очевидцы сняли на видео, как колесо обозрения вращалось из-за сильного ветра.

Япония приходит в себя после разрушительного тайфуна
Во время загрузки произошла ошибка.
09:57 (мск)© Ньюстюб
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