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13:15 (мск), источник: РИА Новости

В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Королевская прокурорская служба Британии назвала имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей, — это Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом говорится в сообщении ведомства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

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Россиян обвиняют по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и полицейского Ника Бейли, сговор с целью убийства, намеренное нанесение тяжелых телесных повреждений и «использование и владение “Новичком” в противоречие закону о химоружии».

«Прокуроры из контртеррористического подразделения Королевской прокурорской службы рассмотрели улики и сочли, что есть достаточные основания для вынесения приговора», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ведомство не будет запрашивать у Москвы их экстрадицию — на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер.

На 12:00 местного времени (14:00 мск) запланировано выступление премьера Терезы Мэй, которая проинформирует о расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

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Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл «доказательства» ее вины «ошеломляющими». Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

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Расследованием дела Скрипалей займутся офицеры с уникальной способностью к распознаванию лиц
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28 августа© Ньюстюб
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