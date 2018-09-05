Вышинский отправлен на медобследование из зала суда в Херсоне

Источник: РИА "Новости"

«Херсонский горсуд удовлетворил наше ходатайство о назначении Кириллу Вышинскому медобследования в связи с резким ухудшением здоровья», — приводит слова адвоката Андрея Доманского агентство ТАСС.

Вышинского отправили на обследование из зала суда 5 сентября, где должно было состояться заседание об избрании для него меры пресечения.

Журналист был задержан 15 мая в Киеве, спустя два дня его арестовали по обвинению в госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.