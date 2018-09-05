Вышинский отправлен на медобследование из зала суда в Херсоне

«Херсонский горсуд удовлетворил наше ходатайство о назначении Кириллу Вышинскому медобследования в связи с резким ухудшением здоровья», — приводит слова адвоката Андрея Доманского агентство ТАСС.
Вышинского отправили на обследование из зала суда 5 сентября, где должно было состояться заседание об избрании для него меры пресечения.
Журналист был задержан 15 мая в Киеве, спустя два дня его арестовали по обвинению в госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Во внешнеполитическом ведомстве России обвинения в адрес Вышинского назвали «нелепыми», а уголовное дело сфабрикованным, и потребовали его освобождения.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.