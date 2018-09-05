Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Ани Лорак тратит на обучение дочери в школе около двух миллионов
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА (фото)
Стала модной стрижка, которая подходит практически всем
Волосы. ДорогоКто скупает волосы по всей России и сколько за них платят
СМИ: На прощании с Кобзоном произошло ЧП
Стрелков и другие о гибели Александра Захарченко
Орбакайте, Лорак, Киркоров c детьми на открытии «Новой волны»
Юлия Меньшова показала беременный живот на съемках сериала
21-летняя блогерша, рассказывающая о своей болезни, скончалась
Свадьба сына Гузеевой закончилась слезами - СМИ
«Хочу отказаться от роли»: Ярмольник в суде на обвинения
Умер народный артист России Геннадий Мелехин
Яковлев использовал Сорина: раскрыта подноготная "Иванушек"
40-летняя ведущая заявила, что умрет совсем скоро
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
15Умер Иосиф Кобзон
33Дефолт-98: как это было
17:19 (мск), источник: Известия

Вышинский отправлен на медобследование из зала суда в Херсоне

Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство адвоката главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского о назначении ему медицинского обследования. Прошение было связано с ухудшением здоровья журналиста.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Херсонский горсуд удовлетворил наше ходатайство о назначении Кириллу Вышинскому медобследования в связи с резким ухудшением здоровья», — приводит слова адвоката Андрея Доманского агентство ТАСС.

Вышинского отправили на обследование из зала суда 5 сентября, где должно было состояться заседание об избрании для него меры пресечения.

Журналист был задержан 15 мая в Киеве, спустя два дня его арестовали по обвинению в госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Во внешнеполитическом ведомстве России обвинения в адрес Вышинского назвали «нелепыми», а уголовное дело сфабрикованным, и потребовали его освобождения.

Сто дней без права на правду: журналист Вышинский стал заложником политических игр
Во время загрузки произошла ошибка.
24 августа© Ньюстюб
 Украсть за два дня: новые факты в деле НПО имени Лавочкина
Что нам метры: черные риелторы вытащат жертву даже из хосписа
Тереза Мэй назвала подозреваемых по делу Скрипалей офицерами ГРУ
Полиция ворвалась на день рождения ребенка
В Росстате заявили об ускорении годовой инфляции в России
Финальный секрет игры Doom 2 раскрыт спустя 24 года (видео)
В России могут удвоить социальный налоговый вычет
Ровшан Аскеров покинул «Что? Где? Когда?»
Новый удар по кошельку: что будет с ценами на бензин
Спорт
Роман с Россией закончен. Виктор Ан возвращается домой Шестикратный олимпийский чемпион завершил карьеру
Hi-Tech
Названы 10 главных гаджетов и технологий 2018 Топовые смартфоны, телевизоры, звук, процессоры и виртуальная реальность
Авто
Серийный электрокроссовер — ответ Mercedes-Benz Немцы представили финальный вариант кроссовера Mercedes-Benz EQC
Кино
Орбакайте, Лорак, Киркоров c детьми на открытии «Новой волны» В Сочи почтили память Иосифа Кобзона и станцевали под Despacito
Недвижимость
Названо самое выгодное время для бронирования отелей
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен (фото)
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
Леди
Галкин, Виторган, Плющенко и другие мужья-подкаблучники Многие мужчины не любят, чтобы ими руководили их женщины, но наши герои не боятся прослыть подкаблучниками
Дети
Елизавета Боярская во второй раз станет мамой По данным журналистов, актриса скоро отправится в декретный отпуск
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь