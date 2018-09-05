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15:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Тереза Мэй назвала подозреваемых по делу Скрипалей офицерами ГРУ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с отчетом о ходе расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые по делу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны, являются офицерами ГРУ.

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Британская прокуратура утверждает, что к отравлению причастны Александр Петров и Руслан Боширов. В отеле, где они проживали, обнаружили следы нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравили Скрипалей. Мужчинам планируют предъявить обвинения по четырем пунктам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что имена и фотографии подозреваемых по делу не знакомы российскому ведомству.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы в Солсбери 4 марта. Их обнаружили в критическом состоянии на скамейке возле торгового центра Maltings. Позднее оба пошли на поправку: Юлию Скрипаль выписали из больницы 9 апреля, ее отца — 18 мая.

Великобритания считает, что к отравлению причастны российские власти. Кремль все обвинения отвергает. В российском МИДе призывают Лондон к сотрудничеству для расследования отравления Скрипалей.

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