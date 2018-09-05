«Новичок» от Nina Ricci

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Лондон сегодня обнародовал имена двух россиян, которых подозревают в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это Александр Петров и Руслан Боширов, однако британская прокуратура утверждает, что эти имена — псевдонимы. Премьер-министр страны Тереза Мэй в ходе выступления в британском парламенте заявила, что за покушением стоят российские власти, а подозреваемые мужчины — сотрудники ГРУ. Она также пообещала, что будет добиваться расширения санкций против России. Москва утверждает, что названные фамилии ничего не говорят российским властям, а озвученная госпожой Мэй информация — «не данные, а непонятно что». По сообщению британской полиции, в номере отеля россиян был найден флакон духов Nina Ricci, в котором Александр Петров и Руслан Боширов хранили «Новичок».

«Они утверждают, что я собственной персоной изобрела ''Новичок''», — выразила недоумение заявлениями российских властей Тереза Мэй в ходе выступления перед парламентом. «Я отвергаю эти обвинения. Только Россия располагает возможностями по производству такого вещества. Несколько месяцев назад мы заявили о причастности России, и мы оказались правы», — заявила британский премьер, после чего подробно изложила события 4 марта, когда в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Главный тезис выступления: к покушению на убийство причастны коллеги господина Скрипаля из ГРУ, за преступлением стоят российские власти. В связи с этим, пообещала госпожа Мэй, она сделает все, чтобы расширить санкции против России.

Подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов | Источник: UK Police

Напомним, Юлию Скрипаль выписали из больницы в начале апреля, ее отца — 18 мая. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Москва все обвинения отрицает и расценивает действия Лондона как попытку дискредитировать Россию.

Новые подробности инцидента в Солсбери начали появляться еще сегодня утром. Прокуратура Британии сообщила — у нее есть доказательства причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к отравлению семьи Скрипалей в британском городе Солсбери в марте и проанонсировала: в 12:00 по местному времени (14:00 по Москве) премьер-министр Великобритании Тереза Мэй расскажет о новых деталях в расследовании.

Вскоре были опубликованы портреты подозреваемых и кадры, запечатленные камерами наблюдения в Солсбери. На снимках с камер двое мужчин в темной одежде и головных уборах идут по асфальтированной улице, окрестности не видны. Дата съемки — воскресенье, 11:58. Число не указано. Прокуратура утверждает, что эта съемка велась на Уилтон-роуд в Солсбери незадолго до того, как Сергей и Юлия Скрипали были отравлены.

Александр Петров (справа) и Руслан Боширов | Источник: UK Police

Также британская полиция провела обыски в номере отеля City Stay в Лондоне, в котором проживали Александр Петров и Руслан Боширов, где нашла флакон от духов Nina Ricci, в котором россияне предположительно провезли и хранили «Новичок».

Источник: UK Police

По версии следствия, россияне прилетели в Лондон 2 марта и улетели 4 марта: в день, когда были отравлены Скрипали. У них были настоящие российские паспорта, но вымышленные имена, утверждает глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила: «Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят».

Также она предложила британской стороне «перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не знает, как расценивать заявление Скотланд-Ярда о вымышленных именах. «Я не понимаю, для чего это было сделано и какого рода сигнал посылает британская сторона. Трудно разобраться», — сказал он, добавив, что «это не данные, а непонятно что».

Россиянам предъявлены обвинения по четырем пунктам:

сговор с целью убийства Сергея Скрипаля;.

покушение на убийство Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бейли;.

хранение и использование отравляющего вещества «Новичок»;

намеренное нанесение тяжелых телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли.

Лондон сразу заявил: запрос на экстрадицию подозреваемых из России делать не будут, «поскольку российские законы не позволяют этого сделать. В то же время прокуратура сообщила, что у нее есть европейский ордер на арест, поэтому россиян могут арестовать в других странах.

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Также Скотленд-Ярд заявил, что инцидент в Солсбери, безусловно, связан с отравлением в городе Эймсбери, который находится неподалеку. 4 июля мужчина и женщина в этом городе отравились неизвестным веществом, впоследствии британка Дон Стерджес скончалась. Вскоре полиция заявила, что пара отравилась тем же веществом, что и семья Скрипалей. «У нас нет сомнений, что эти два инцидента связаны, и сейчас по ним ведется единое расследование», — говорится в заявлении главы контртеррористического подразделения Столичной полиции Лондона Нила Басу. Помимо этого он добавил: «Несмотря на тщательные обыски и на то, что это маловероятно, нельзя гарантировать, что в районе Солсбери вещества не осталось».

Накануне 4 сентября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад, в котором подтвердила, что Дон Стерджес умерла из-за отравления тем же самым веществом, что и семья Скрипалей, однако неизвестно, была ли это одна и та же партия «Новичка». Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал доклад «провокацией».

Екатерина Мареева