«Новичок» от Nina Ricci
Тереза Мэй обвинила в покушении на Скрипалей ГРУ и пообещала расширить санкции против России.
Тереза Мэй обвинила в покушении на Скрипалей ГРУ и пообещала расширить санкции против России.
Лондон сегодня обнародовал имена двух россиян, которых подозревают в отравлении
«Они утверждают, что я собственной персоной изобрела ''Новичок''», — выразила недоумение заявлениями российских властей Тереза Мэй в ходе выступления перед парламентом. «Я отвергаю эти обвинения. Только Россия располагает возможностями по производству такого вещества. Несколько месяцев назад мы заявили о причастности России, и мы оказались правы», — заявила британский премьер, после чего подробно изложила события 4 марта, когда в британском городе Солсбери были отравлены
Напомним, Юлию Скрипаль выписали из больницы в начале апреля, ее отца — 18 мая. Лондон утверждает, что они были отравлены
Новые подробности инцидента в Солсбери начали появляться еще сегодня утром. Прокуратура Британии сообщила — у нее есть доказательства причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к отравлению семьи Скрипалей в британском городе Солсбери в марте и проанонсировала: в 12:00 по местному времени (14:00 по Москве)
Вскоре были опубликованы портреты подозреваемых и кадры, запечатленные камерами наблюдения в Солсбери. На снимках с камер двое мужчин в темной одежде и головных уборах идут по асфальтированной улице, окрестности не видны. Дата съемки — воскресенье, 11:58. Число не указано. Прокуратура утверждает, что эта съемка велась на
Также британская полиция провела обыски в номере отеля City Stay в Лондоне, в котором проживали Александр Петров и Руслан Боширов, где нашла флакон от духов Nina Ricci, в котором россияне предположительно провезли и хранили «Новичок».
По версии следствия, россияне прилетели в Лондон 2 марта и улетели 4 марта: в день, когда были отравлены Скрипали. У них были настоящие российские паспорта, но вымышленные имена, утверждает глава контртеррористического подразделения
Также она предложила британской стороне «перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не знает, как расценивать заявление
Россиянам предъявлены обвинения по четырем пунктам:
Лондон сразу заявил: запрос на экстрадицию подозреваемых из России делать не будут, «поскольку российские законы не позволяют этого сделать. В то же время прокуратура сообщила, что у нее есть европейский ордер на арест, поэтому россиян могут арестовать в других странах.
Также
Накануне 4 сентября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад, в котором подтвердила, что Дон Стерджес умерла
Екатерина Мареева