В Омске завели дело об экстремизме в отношении феминистки

Источник: Reuters

Омские следователи завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды в интернете в отношении местной активистки феминистского движения Любови Калугиной. «Возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ», — сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. Официально в Следственном комитете (СК) эту информацию пока не комментируют.

Как объясняла ранее сама Калугина информационно-аналитическому центру «Сова», интерес следователей к ее персоне связан с публикациями, которые она размещала в соцсети «ВКонтакте».

Согласно информации Центра, поводом для проверки стало заявление некоего жителя Биробиджана о том, что посты девушки возбуждают ненависть к мужчинам.

«Калугина сообщила о том, какие публикации, по ее сведениям, вызвали нарекания правоохранительных органов. Это 12 постов, опубликованных в 2013—2016 годы, среди которых изображения и тексты, большая часть которых действительно направлена против мужчин, еще один текст относится к полемике внутри феминистского движения. Высказывания, содержащиеся в текстах, различаются по степени агрессии — от грубого юмора до таких, в которых можно усмотреть признаки унижения достоинства и призывы к насилию в отношении мужчин», — подчеркнули в Центре.

По этой статье Калугиной может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

«Действия правоохранителей в данном случае неправомерны по одной причине —.мужчины не составляют социальную группу. Это биологическая группа. А согласно закону, на соцгруппы люди делятся в зависимости от расы, национальности и конфессиональной принадлежности», — объяснил «Газете.Ru» консультант движения «За права человека» Евгений Ихлов.

Он также отметил, что случаи осуждения феминисток за призывы к мужененавистничеству крайне редки. «Я думаю, по первому делу ей дадут условный срок. Может, даже штрафом отделается. Все решат характеристики и экспертные заключения», — считает Ихлов.

Как считает руководитель уголовной практики юридической компании «BMS Law Firm» Тимур Хутов, в данном случае сотрудники СК явно преувеличили вину Калугиной. «Но вполне вероятно, что дело получит развитие, так как формально придраться к силовикам сложно. Если приговор будет обвинительным, то есть шансы на отмену приговора Верховным судом РФ, так как в последнее время он пресекает подобное “излишнее усердие” силовиков», — сообщил юрист «Газете.Ru».

Любовь Кулагина открыто выражает свою приверженность радикальному феминизму. Сам по себе феминизм является теорией равенства полов, лежащей в основе движения женщин за собственные права. Впрочем, довольно часто этот термин трактуют шире — как разного рода действия, направленные на защиту прав женщин.

Радикальное ответвление феминизма направлено на анализ и разоблачение мужской власти в различных сферах.

К тому же радикальные феминистки исследуют первичность угнетенного положения женщин. Все сферы человеческой деятельности (экономическая, политическая, личная, интимная и др.) анализируются с помощью ключевого понятия — патриархата. Как утверждают представительницы радфема, гендерные различия пронизывают все сферы жизни и становятся первичным механизмом подавления мужчинами женщин.

Радикальный феминизм основывается на объединении женщин как угнетенного класса. К тому же его последовательницы борются за безопасность женщин, в частности, от изнасилований. Они также настаивают на том, что женщины могут обладать любыми чертами характера, склонностями, предпочтениями и интересами, даже если они не вписываются в типичное представление о женственности.

«Феминизм родился из сострадания. Быть против него — значит быть на стороне извергов и убийц. Не мешай женщинам защищать свои жизнь, здоровье и комфорт, просто не мешай», — написала сама Калугина в своем профиле в «Живом Журнале» (написание схоже с авторским — «Газета.Ru»).

Особое внимание радикальные феминистки уделяют сексуальности, поскольку, как они считают, контроль над женской сексуальностью является главным механизмом манипуляции.

Девушка также открыто выражает свое презрительное отношение к представителям мужского половины человечества. «Если вы мужского пола: да, я и вас тоже ненавижу. Никакие ваши действия: ни отрицательные, ни положительные — не изменят этого факта», — написано в посте на стене Калугиной «ВКонтакте».