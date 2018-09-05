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21:42 (мск), источник: Газета.Ру

В Омске завели дело об экстремизме в отношении феминистки

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении радикальной феминистки Любови Кулагиной за посты, которые она сделала около пяти лет назад. Ей вменяют возбуждение ненависти или вражды по признаку пола, поскольку в опубликованных ею сообщениях следователи обнаружили признаки унижения мужчин.

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Источник: Reuters

Омские следователи завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды в интернете в отношении местной активистки феминистского движения Любови Калугиной. «Возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ», — сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. Официально в Следственном комитете (СК) эту информацию пока не комментируют.

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Как объясняла ранее сама Калугина информационно-аналитическому центру «Сова», интерес следователей к ее персоне связан с публикациями, которые она размещала в соцсети «ВКонтакте».

Согласно информации Центра, поводом для проверки стало заявление некоего жителя Биробиджана о том, что посты девушки возбуждают ненависть к мужчинам.

«Калугина сообщила о том, какие публикации, по ее сведениям, вызвали нарекания правоохранительных органов. Это 12 постов, опубликованных в 2013—2016 годы, среди которых изображения и тексты, большая часть которых действительно направлена против мужчин, еще один текст относится к полемике внутри феминистского движения. Высказывания, содержащиеся в текстах, различаются по степени агрессии — от грубого юмора до таких, в которых можно усмотреть признаки унижения достоинства и призывы к насилию в отношении мужчин», — подчеркнули в Центре.

По этой статье Калугиной может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

«Действия правоохранителей в данном случае неправомерны по одной причине —.мужчины не составляют социальную группу. Это биологическая группа. А согласно закону, на соцгруппы люди делятся в зависимости от расы, национальности и конфессиональной принадлежности», — объяснил «Газете.Ru» консультант движения «За права человека» Евгений Ихлов.

Он также отметил, что случаи осуждения феминисток за призывы к мужененавистничеству крайне редки. «Я думаю, по первому делу ей дадут условный срок. Может, даже штрафом отделается. Все решат характеристики и экспертные заключения», — считает Ихлов.

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Как считает руководитель уголовной практики юридической компании «BMS Law Firm» Тимур Хутов, в данном случае сотрудники СК явно преувеличили вину Калугиной. «Но вполне вероятно, что дело получит развитие, так как формально придраться к силовикам сложно. Если приговор будет обвинительным, то есть шансы на отмену приговора Верховным судом РФ, так как в последнее время он пресекает подобное “излишнее усердие” силовиков», — сообщил юрист «Газете.Ru».

Любовь Кулагина открыто выражает свою приверженность радикальному феминизму. Сам по себе феминизм является теорией равенства полов, лежащей в основе движения женщин за собственные права. Впрочем, довольно часто этот термин трактуют шире — как разного рода действия, направленные на защиту прав женщин.

Радикальное ответвление феминизма направлено на анализ и разоблачение мужской власти в различных сферах.
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К тому же радикальные феминистки исследуют первичность угнетенного положения женщин. Все сферы человеческой деятельности (экономическая, политическая, личная, интимная и др.) анализируются с помощью ключевого понятия — патриархата. Как утверждают представительницы радфема, гендерные различия пронизывают все сферы жизни и становятся первичным механизмом подавления мужчинами женщин.

Радикальный феминизм основывается на объединении женщин как угнетенного класса. К тому же его последовательницы борются за безопасность женщин, в частности, от изнасилований. Они также настаивают на том, что женщины могут обладать любыми чертами характера, склонностями, предпочтениями и интересами, даже если они не вписываются в типичное представление о женственности.

«Феминизм родился из сострадания. Быть против него — значит быть на стороне извергов и убийц. Не мешай женщинам защищать свои жизнь, здоровье и комфорт, просто не мешай», — написала сама Калугина в своем профиле в «Живом Журнале» (написание схоже с авторским — «Газета.Ru»).
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Особое внимание радикальные феминистки уделяют сексуальности, поскольку, как они считают, контроль над женской сексуальностью является главным механизмом манипуляции.

Девушка также открыто выражает свое презрительное отношение к представителям мужского половины человечества. «Если вы мужского пола: да, я и вас тоже ненавижу. Никакие ваши действия: ни отрицательные, ни положительные — не изменят этого факта», — написано в посте на стене Калугиной «ВКонтакте».

К тому же она заявляет, что не уважает девушек, которые не поддерживают феминистское движение. «Я вас не уважаю. За “мойнетакой”, за “длясибя”, за вашу неблагодарность, за то, что вы даже не знаете, откуда у вас базовые права человека и какую работу проделывают феминистки каждый день, чтобы у вас их не отобрали обратно», — отмечает девушка.

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