Майор ФСБ посягнул на «дочку» «Газпрома»
Чекист арестован за вымогательство взятки и злоупотребление.
Чекист арестован за вымогательство взятки и злоупотребление.
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет РФ расследует уголовное дело в отношении майора ФСБ России Ивана Старых, который, злоупотребив должностными полномочиями, провел незаконное оперативное мероприятие в дочернем предприятии «Газпрома» — ООО «Газпром транссервис», а потом еще и вымогал взятку у его руководства. Действия оперативника, считают его коллеги, вели к «подрыву авторитета ФСБ».
Военный следственный отдел СКР по Краснодарскому гарнизону расследует уголовное дело в отношении 37-летнего майора ФСБ Ивана Старых, работавшего в спецслужбе по контракту с 2005 года. По версии следствия, обвиняемый, нарушив порядок проведения
ВСО СКР обвинил Ивана Старых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (вымогательство и получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Кроме того, майору инкриминировали ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Представители «Газпрома» воздержались от комментариев по делу, хотя согласно документу, имеющемуся в распоряжении «Ъ», генеральный директор «дочки» компании Владимир Снегирев, которому причинен «значительный материальный ущерб», является потерпевшим по делу.
Краснодарский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следователя СКР об избрании обвиняемому Старых меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, затем арест чекисту был продлен до 3 октября. Защитник арестованного майора Михаил Анозов обжаловал в
Адвокат просил суд избрать обвиняемому иную меру пресечения — домашний арест по месту жительства супруги Ивана Старых в Темрюке, поскольку сам он зарегистрирован в Черкесске, а родился и вырос в селе Красногвардейском Ставропольского края.
Суд отметил, что обвиняемый обладает навыками оперативной работы, которые он уже использовал при получении взятки. Окружной суд оставил без удовлетворения жалобу защитника. Господин Анозов по просьбе «Ъ» переговорил с доверителем, но тот не пожелал изложить свою позицию по делу публично. От комментариев отказался и защитник.
Олег Горяев, Ростов-на-Дону; Николай Сергеев