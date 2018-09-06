Майор ФСБ посягнул на «дочку» «Газпрома»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет РФ расследует уголовное дело в отношении майора ФСБ России Ивана Старых, который, злоупотребив должностными полномочиями, провел незаконное оперативное мероприятие в дочернем предприятии «Газпрома» — ООО «Газпром транссервис», а потом еще и вымогал взятку у его руководства. Действия оперативника, считают его коллеги, вели к «подрыву авторитета ФСБ».

Военный следственный отдел СКР по Краснодарскому гарнизону расследует уголовное дело в отношении 37-летнего майора ФСБ Ивана Старых, работавшего в спецслужбе по контракту с 2005 года. По версии следствия, обвиняемый, нарушив порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, организовал проверку в ООО «Газпром транссервис», в ходе которой якобы были выявлены нарушения (компания имеет обособленное подразделение в городе Темрюк Краснодарского края, где обвиняемый проходил службу). Затем, угрожая руководству компании возбуждением уголовного дела, потребовал выплатить ему крупную сумму денег.

Первый транш в размере 1,5 млн руб., по версии следствия, был передан чекисту через посредника. При получении денег майор был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ, в которое обратились представители АО.

ВСО СКР обвинил Ивана Старых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (вымогательство и получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Кроме того, майору инкриминировали ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

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Представители «Газпрома» воздержались от комментариев по делу, хотя согласно документу, имеющемуся в распоряжении «Ъ», генеральный директор «дочки» компании Владимир Снегирев, которому причинен «значительный материальный ущерб», является потерпевшим по делу.

Краснодарский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следователя СКР об избрании обвиняемому Старых меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, затем арест чекисту был продлен до 3 октября. Защитник арестованного майора Михаил Анозов обжаловал в Северо-Кавказском окружном военном суде (СКОВС) решение суда первой инстанции, указав на его необоснованность и незаконность.

Адвокат просил суд избрать обвиняемому иную меру пресечения — домашний арест по месту жительства супруги Ивана Старых в Темрюке, поскольку сам он зарегистрирован в Черкесске, а родился и вырос в селе Красногвардейском Ставропольского края.

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СКОВС, изучив в апелляции материалы предварительного следствия, в частности допросы самого майора, а также потерпевшего Снегирева и свидетеля, пришел к заключению о причастности Ивана Старых к инкриминируемым ему деяниям.

Суд отметил, что обвиняемый обладает навыками оперативной работы, которые он уже использовал при получении взятки. Окружной суд оставил без удовлетворения жалобу защитника. Господин Анозов по просьбе «Ъ» переговорил с доверителем, но тот не пожелал изложить свою позицию по делу публично. От комментариев отказался и защитник.